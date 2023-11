Le puntate del 27 e 28 novembre di Terra Amara saranno a dir poco movimentate per Umit, la quale si ritroverà a riaprire gli occhi dopo essere stata in condizioni critiche, lottando tra la vita e la morte. Una volta che sarà dichiarata sana e salva, la dottoressa dovrà fornire la sua confessione circa l'accaduto. Sarà in tale circostanza che racconterà una bugia, proteggendo Fikret e scaricando tutte le colpe sull'innocente Demir.

Zuleyha si darà da fare per liberare il marito e, insieme a Sadi, metterà in atto un piano. Nel frattempo Sevda difenderà Demir, finendo per essere cacciata dalla stanza in cui la figlia si ritrova ricoverata.

Intanto, lontano da Cukurova, Mujgan approfitterà dell'assenza di Fikret per dare un'occhiata alle notizie del giornale, apprendendo cosa è accaduto alla sua collega e amica Umit. In seguito ad una telefonata, Mujgan apprenderà dei sospetti di Fekeli circa l'uomo che le è accanto, ovvero che potrebbe essere implicato nell'aggressione ad Umit.

Mujgan scopre dell'aggressione a Umit

Fuggito senza aver prestato soccorso a Umit, la quale è precipitata per le scale entrando in coma, Fikret seguirà Mujgan nella sua partenza all'estero. La dottoressa, infatti, avrà in programma di ricominciare una nuova vita in Germania e proporrà all'uomo che ama di partire insieme a lei e al piccolo Kerem Ali.

Nella puntata di lunedì 27 novembre di Terra amara si vedranno tutti loro ritrovarsi all'interno di un albergo.

Approfittando di un momento di assenza di Fikret, l'attenzione di Mujgan cadrà in una notizia riportata sul giornale. Sarà in questo modo che la dottoressa verrà a sapere ciò che è successo a Cukurova in sua assenza, ossia che Umit è stata aggredita.

Mujgan si metterà in contatto telefonicamente con Bahtiyar, il quale non potrà che confermarle ciò che è accaduto.

Come se non bastasse, l'uomo le parlerà dei sospetti che Fekeli nutre sul vero aggressore, puntando il dito contro Fikret.

Zuleyha e Sadi ordiscono un piano per salvare Demir

Alla luce di quanto accaduto, Umit inizierà a dare segni di vita. Quando uscirà dal coma, venendo dichiarata fuori pericolo, avrà occasione di poter dire la sua sull'aggressione subita.

Anziché raccontare la verità, cioè che è stato Fikret a spingerla dalle scale, la dottoressa incolperà Demir Yaman.

Zuleyha si vedrà portare via il marito davanti agli occhi, accusato di tentato omicidio e imprigionato in carcere. Pur essendo disperata per quanto accaduto, l'ex sarta non avrà intenzione di arrendersi alla triste eventualità, cercando di fare qualcosa per discolpare il marito.

Sarà così che Altun avrà un incontro con l'investigatore Sadi e i due metteranno a punto un piano per salvare Demir.

Nel frattempo, in ospedale arriverà Sevda, la quale vorrà far visita alla figlia. Quando l'amante del defunto Adnan informerà la dottoressa di non credere alla colpevolezza di Demir, scatenerà l'ira di Umit che la caccerà dalla stanza.