Un'accesa discussione tra Fikret e Ümit avrà dei rivolti inaspettati e nei prossimi episodi di Terra Amara una brutta caduta porterà la dottoressa a un passo dalla morte. I sospetti su chi abbia commesso l'aggressione ricadranno però sull'ex amante Demir, il quale verrà arrestato ingiustamente per tentato omicidio.

Umit discute con Fikret, poi cade giù per le scale

Negli episodi di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 i personaggi di Fikret Fekeli, Umit Kahraman e Demir Yaman saranno al centro di una spinosa vicenda. Tutto inizierà quando Ali Rahmet ordinerà al nipote di abbandonare Cukurova, visto che il giovane continuerà a volersi vendicare del fratellastro Demir.

Dopo un iniziale rifiuto e un tentativo di creare problemi tra Zuleyha e il marito, Fikret si vedrà costretto ad accettare e proporrà a Mujgan di partire con lui e Kerem Alì per la Germania.

Intanto, Yaman andrà a casa di Umit, furibondo dopo aver appreso da Ali Rahmet che un tempo lei e Fikret erano una coppia. Successivamente, la dottoressa Hekimoglu andrà a casa della collega per confidarle la decisione di andare via con il giovane Fekeli. Dopo aver saputo ciò, Umit sarà furiosa con lui e lo accuserà di abbandonarla proprio adesso che ha bisogno del suo sostegno. I due litigheranno animatamente, la giovane perderà l’equilibro e cadrà giù per le scale di casa.

Demir viene ingiustamente arrestato per il tentato omicidio di Umit

Fikret non soccorrerà Umit e fuggirà lasciandola inerme sul pavimento. Poi si preparerà a scappare all'estero con l'ignara Mujgan. Saranno Sermin e Fusun a trovare la dottoressa priva di sensi e a chiamare i soccorsi. La giovane verrà trasportata d'urgenza in ospedale dove entrerà in coma.

Nel frattempo, la domestica dichiarerà alla polizia che Demir è l'ultima persona vista in casa con la signora Kahraman. L'uomo, proprio mentre starà per rivelare a Zuleyha di averla tradita, riceverà la visita dei gendarmi. Davanti alla moglie, a Sevda e ai lavoratori della tenuta, Yaman sarà arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Stando alle anticipazioni, la situazione peggiorerà dopo il risveglio di Umit, la quale dichiarerà di essere stata spinta giù per le scale proprio da Demir.

Zuleyha non riuscirà a darsi pace e non vorrà credere al fatto che il marito possa aver commesso un fatto tanto grave. Per tale motivo, perciò, la donna non se ne starà con le mani in mano e chiederà l'aiuto di Sadi, l'ex commissario che in passato l'ha aiutata a scoprire la verità sull'assassinio di Hunkar.