Nelle puntate finali della terza stagione della soap opera Terra Amara, secondo le anticipazioni turche, Zuleyha sarà informata del tradimento del marito con la dottoressa Umit Kahraman. La donna deciderà di fuggire, salvo poi tornare sui suoi passi su richiesta di Sevda. Altun però informerà il marito che da quel momento vivranno sotto lo stesso tetto ma da separati. Disperato, Demir prenderà una drastica decisione: uccidere prima la sua amante Umit e poi sé stesso. A fermarlo però sarà proprio Zuleyha, che deciderà di riappacificarsi col marito.

Zuleyha scopre che il marito l'ha tradita

Mujgan deciderà di mettere in guardia Zuleyha da Umit. La dottoressa rivelerà ad Altun che la sua collega ha avuto una tresca con Demir e che non intende farsi da parte. Inizialmente Zuleyha fingerà di essere già a conoscenza del tradimento ma poi - rientrata a casa - deciderà di organizzare una fuga verso Cipro con i figli, per rifarsi una nuova vita lontano da Demir. Per poter avere denaro, Zuleyha deciderà di vendere le sue quote dell'azienda Yaman a uno sconosciuto senza dire nulla a Demir.

La fuga di Zuleyha però terminerà in maniera repentina visto che Sevda riceverà un biglietto anonimo contenente una minaccia contro lei e Altun per aver occultato qualche tempo prima il cadavere di un malvivente entrato a villa Yaman. Grazie all'aiuto di Gulten, Sevda riuscirà a raggiungere Zuleyha a Cipro e la convincerà a rientrare in Turchia.

Appena rientrata in casa, Zuleyha verrò convocata dalla polizia con l'accusa di occultamento di cadavere. Ben presto sia lei che Sevda verranno presto rilasciate visto che nel luogo in cui in precedenza avevano seppellito il corpo di un malvivente troveranno soltanto il cadavere di un cane.

Demir vuole eliminare Umit

Ma una volta alla villa, Zuleyha si troverà davanti Umit che si presenterà al suo cospetto.

Zuleyha a questo punto affronterà il marito, informandolo di essere a conoscenza del suo tradimento e di aver deciso di restare in paese ma vivendo come separati. La disperazione di Demir sarà tale che prenderà la decisione di uccidere prima la sua ex amante e poi anche sé stesso.

A fermare l'ira di Demir sarà Zuleyha, la quale riuscirà a impedire che il marito spari contro Umit, non prima di avergli sentito dire che confermava di amare solo la moglie.

I due coniugi dunque troveranno il modo di riappacificarsi, anche se la sua ex amante Umit non avrà intenzione di farsi da parte e ben presto escogiterà un nuovo piano per rovinare la vita ai due coniugi.