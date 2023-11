Negli episodi della quarta stagione della soap opera turca Terra Amara, Fikret Fekeli sarà colpito da uno sparo mentre si troverà a Beirut con Cetin Ciğerci. Quest’ultimo e il suo amico torneranno a Cukurova sani e salvi grazie all’intervento del nuovo personaggio Mehmet Kara.

Betul Arcan invece verrà ripudiata pubblicamente dalla madre Sermin Yaman, per aver intrapreso una relazione sentimentale con Colak.

Fikret e Cetin scoprono che Mehmet ha nascosto di chiamarsi Hakan, Lutfiye furiosa con Zuleyha

Nelle future puntate, Fikret (Furkan Palali) sarà deciso a mettere fine all’esistenza di Bahap appena scoprirà che nutre una forte ossessione per Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Ben presto il nipote di Ali Rahmet Fekeli si recherà a Beirut con Cetin (Aras Senol) per scoprire se in realtà Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol) si chiama Hakan Gumusoglu. Altun dirà al nuovo compagno Mehmet di aver bisogno di stare un po’ da sola, in attesa del ritorno di Fikret a Cukurova.

Finalmente Cetin e Fikret scopriranno che Mehmet sta mentendo sulla sua vera identità, ma purtroppo rimarranno bloccati in un paese straniero in cui ci sarà la guerra.

Intanto Mehmet dirà a Kadir di essere deciso a dire la verità a Altun sul suo nome: “Non si fida più di me”. Zuleyha quando verrà a conoscenza che Fikret e Cetin risultano scomparsi si rivolgerà a Mehmet: “Sono intrappolati e non possono lasciare il paese.

Tu sei l'unico che può aiutarmi”. Mehmet spiazzerà Altun, dicendole di sapere che Fikret è partito per fare delle indagini su di lui: “Perché non mi chiedi chi sono io, Mehmet Kara o Hakan Gumusoglu?”. Intanto Lutfiye (Hülya Darcan) si arrabbierà con Zuleyha, appena saprà che Fikret sta rischiando la vita a causa sua.

Fikret viene operato, Sermin schiaffeggia la figlia Betul

A questo punto Fikret cercherà di raggiungere a piedi l’ambasciata in compagnia di Cetin, ma purtroppo crollerà a terra dopo aver ricevuto un colpo di pistola in una sparatoria proprio nell’istante in cui Mehmet si recherà a Libano alla sua ricerca. Quest’ultimo dopo aver salvato la vita a Fikret, lo accompagnerà all'ospedale di Damasco per aver perso molto sangue e Cetin temerà per la vita del suo amico.

Fikret a seguito di un intervento chirurgico che per fortuna avrà esito positivo farà ritorno a Cukurova e mentirà a Zuleyha. In particolare quest’ultima si riavvicinerà al compagno Mehmet, quando Fikret le farà credere che non si tratta affatto di Hakan.

Nel contempo Sermin (Sibel Taşçıoğlu) rinnegherà la figlia Betul (İlayda Çevik) dandole uno schiaffo, appena saprà che si è fidanzata con Colak (Altan Gördüm), un uomo che lei avrebbe voluto sposare.