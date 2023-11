Nella soap opera turca Terra Amara prossimamente Zuleyha Altun e Sevda Çağlayan faranno i conti con la giustizia. Dopo aver fatto sparire il cadavere di un ladro che aveva minacciato di fare del male al piccolo Adnan, infatti, le due donne verranno prelevate dalla tenuta dalla polizia con l'accusa di omicidio, anche se ben presto saranno rilasciate.

Zuleyha scopre che Demir l’ha tradita con Umit

Le anticipazioni turche sui nuovi episodi in onda su Canale 5, svelano che la tenuta Yaman verrà attaccata da dei banditi alla ricerca di oggetti di valore: a rischiare la vita sarà il piccolo Adnan e per difenderlo Sevda ferirà uno dei malviventi.

Poi Zuleyha ucciderà il ladro quando sarà in procinto di fare del male alla cantante. A questo punto Altun e Sevda seppelliranno il corpo dell'uomo, senza accorgersi di essere state spiate da qualcuno.

In seguito Zuleyha farà finire in carcere Fikret, dopo averlo accusato di essere coinvolto nell’assalto alla villa per la vendetta contro suo marito Demir.

Nel frattempo Gulten confermerà a Zuleyha il tradimento del marito Demir, facendole vedere una foto in cui l’uomo è in compagnia di Umit. Ben presto quest’ultima verrà affrontata da Altun, la quale le dirà che ha approfittato della tristezza di suo marito per gettarsi tra le sue braccia: Zuleyha sarà delusa da Demir e deciderà di trasferirsi a Cipro con i figli Adnan e Leyla, anche se Sevda cercherà di farle cambiare idea.

Sevda e Altun ricattate, Yaman rimane sconvolto

Successivamente Mujgan accetterà un lavoro lontano da Cukurova, dopo aver scoperto che Fikret le ha nascosto di aver avuto una relazione con Umit in passato. Ma durante il viaggio la dottoressa perderà la vita insieme a tutti gli altri passeggeri in un incidente aereo, situazione che farà cadere nello sconforto in particolare Ali Rahmet Fekeli.

Sevda intanto riceverà un messaggio anonimo da parte del testimone che ha assistito all’omicidio del bandito che aveva preso in ostaggio Adnan: “Conosco il luogo dove è stato sepolto il corpo del ladro. Se vado alla polizia, tu e Zuleyha sarete perdute". Quando sarà costretta a consegnare 100.000 lire turche al suo ricattatore, Sevda metterà al corrente anche Altun: “Io e te abbiamo un problema serio”.

Le due donne si presenteranno all’incontro con il truffatore, ma invece di dargli il denaro gli lasceranno un biglietto con scritto: "Non avrai una lira, quindi è meglio che sparisci".

Infine Demir rimarrà sconvolto quando Sevda e Zuleyha dovranno recarsi alla stazione di polizia con l’accusa di aver ucciso un uomo, anche se ben presto le due donne verranno rilasciate dagli inquirenti.