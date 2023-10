I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara in onda su Canale 5 preannunciano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) uniranno le loro forze per difendere la propria famiglia, soprattutto il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), che rischierà di essere rapito. Dopo aver ucciso un criminale per impedirgli di fare del male alla cantante, Zuleyha occulterà il corpo senza vita dell’uomo e potrà contare sulla complicità di Sevda per evitare possibili conseguenze. Intanto Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà stufo di non ricevere attenzioni dalla moglie e la tradirà con la nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral).

Spoiler turchi, Terra amara: dei banditi fanno irruzione alla villa Yaman, Zuleyha mette in salvo Sevda

Nelle prossime puntate Sevda sarà terrorizzata da due criminali che faranno irruzione alla tenuta Yaman in piena notte: la cantante ferirà un bandito alla gamba per proteggere il piccolo Adnan. Nonostante l'uomo non sia riuscito a rapire il bambino non desisterà dal proprio intento, visto che punterà la sua arma da fuoco contro Sevda: a questo punto interverrà Zuleyha, che ucciderà il malvivente.

Le due donne avranno timore di essere incriminate per omicidio, così Zuleyha nasconderà il cadavere dell'uomo in macchina con l'aiuto della cantante: insieme lo seppelliranno in un luogo isolato della campagna, cancellando ogni traccia e con la convinzione di non essere spiate da nessuno.

Sevda invita il figliastro a salvare il suo matrimonio, Yaman trascorre la notte con Umit

Intanto Demir non resisterà al fascino di Umit, la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova, senza sapere che è in combutta con il suo fratellastro Fikret (Furkan Palali). Il ricco imprenditore si getterà tra le braccia della dottoressa, anche se la sua matrigna Sevda lo inviterà a salvare il suo matrimonio con Zuleyha.

In particolare Yaman consentirà a Umit di stabilirsi in un suo appartamento in affitto, ma una notte la dottoressa romperà un tubo in casa, provocando un allagamento e dirà a Demir di aver bisogno del suo aiuto. Quest’ultimo non perderà tempo per raggiungere Umit, la quale coglierà l’occasione per baciarlo, convincendolo a rimanere con lei. Yaman dopo essersi lasciato andare alla passione con l’alleata di Fikret, tornerà alla villa solo il giorno seguente e ovviamente non farà sapere a Zuleyha della propria infedeltà.