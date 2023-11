Nelle puntate dell'8 e 9 novembre 2023 de Il Paradiso delle Signore ci sarà aria di frustrazione dalle parti di Villa Guarnieri a causa del mancato matrimonio tra Flora e Umberto. La ragazza, che vorrebbe sposarsi, proverà a far capire al fidanzato il suo desiderio, ma sarà tutto invano. Sarà così che a Flora non resterà altro che focalizzare tutta l'energia sul ruolo vacante di presidentessa del Circolo.

Problemi d'amore in arrivo anche per Vito e Maria, che sembreranno non trovare un accordo comune riguardo il loro futuro. Irene, invece, riceverà un'inaspettata sorpresa da Alfredo, ma poco dopo rivedrà Leonardo Crespi.

Spazio anche al progetto di Tancredi volto a mettere in difficoltà Vittorio Conti. Con la complicità di Fiorenza, Tancredi vorrà acquistare la fabbrica di Ezio e Gloria. I due coniugi dovranno riflettere se vendere la loro fabbrica oppure andare avanti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 novembre: Vito Lamantia torna a Milano

Il ritorno di Vito Lamantia sarà accolto con entusiasmo dall'intera famiglia Puglisi, che non vedrà l'ora di assistere alle nozze tra il ragazzo e Maria. Chi non sarà affatto entusiasta della presenza di Vito sarà Matteo. Quando i due si incontreranno per pura casualità all'interno del Paradiso, l'amarezza si manifesterà nel cuore del giovane contabile.

Nel frattempo a Villa Guarnieri Flora inizierà a patire la sofferenza di essere ancora nubile.

Le nozze con Umberto sembrano non arrivare mai e nonostante la ragazza cerchi in tutti i modi di fargli capire il suo disagio, il commendatore sembrerà cieco davanti alle sue frecciatine.

Tancredi incontra Fiorenza

Arriveranno dei nuovi problemi sentimentali nella vita di Alfredo. Dopo aver intuito che il ragazzo ha un segreto, Armando riuscirà a metterlo con le spalle al muro, facendosi rivelare il motivo dei suoi ritardi e della sua perenne stanchezza.

Tancredi porterà avanti il suo intento malefico ai danni di Ezio e Vittorio. Sarà così che avrà un incontro con Fiorenza per metterla al corrente del suo progetto: usare il nome del signor Gramini in modo da poter comprare la Tessuti Colombo senza destare sospetti.

Anticipazioni 9 novembre: i Colombo informano Conti dell'offerta ricevuta da Fiorenza

Vittorio verrà informato da Gloria ed Ezio dell'offerta ricevuta dal marito di Fiorenza. I Colombo non nasconderanno il loro interesse e sembreranno propensi ad accettare di cedere la fabbrica.

Matilde, pur mostrando comprensione per i due coniugi, in realtà proverà delusione e si illuderà di poter contare sull'appoggio del marito Tancredi.

Il futuro di Vito e Maria inizierà a essere in bilico visto che i due non sembrano pensarla allo stesso modo. Maria desidera rimanere a Milano, mentre Vito vuole andare in Australia.

Flora, pur essendo frustrata dal mancato matrimonio, si concentrerà sull'obiettivo di diventare la nuova presidentessa del Circolo, luogo in cui si terrà una cena romantica tra Irene e Alfredo. Pur essendo emozionata per la sorpresa organizzatole, poco dopo la capo commessa del Paradiso finirà per rivedere l'affascinante Leonardo Crespi.