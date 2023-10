Quella di Demir sarà una delle morti "celebri" della quarta stagione di Terra Amara, anche se l'attore che lo interpreta, Murat Ünalmış, uscirà di scena durante il finale della terza stagione. Demir, che verrà ucciso per sbaglio, verrà ritrovato senza vita dopo diverse puntate. Fatto fuori dagli uomini di Abdülkadir, il corpo verrà conservato in un frigo.

Abdülkadir vuore rapire Demir, ma i suoi uomini per sbaglio lo uccidono

Demir verrà rapito durante l'assalto a Villa Yaman organizzato da Abdülkadir, che darà regole ben precise ai suoi uomini: devono consegnargli l'uomo vivo, solo così lui e Hakan potranno attuare la loro vendetta.

Ci sarà però un problema, durante il rapimento Demir proverà a difendersi stappando una pistola dalle mani di uno dei suoi sequestratori, che preso del panico farà partire un colpo e lo ucciderà.

Abdülkadir non prenderà per niente bene l'accaduto, non avrebbe voluto che Demir venisse ucciso per sbaglio, ma l'unica cosa da fare sarà prendere il cadavere di Demir e nasconderlo da qualche parte. Sceglierà come nascondiglio un frigorifero in un magazzino abbandonato, chi mai potrebbe andare a cercarlo lì.

A Züleyha viene impedito di vedere Demir per un'ultima volta

Abdülkadir non penserà che molto presto, proprio in quel magazzino, inizieranno dei lavori. Con una sorta di ruspa un operaio butterà giù un muro e tra le macerie troverà un cadavere che esce proprio da un frigorifero.

"È il signor Demir", dirà, così allerterà subito le forze dell'ordine, a cui non resterà che avvisare Züleyha.

Quando la donna scoprirà la notizia perderà i sensi. Non riuscirà a credere che il marito abbia fatto quella fine. Chiederà anche alla polizia la possibilità di vedere il corpo, ma glielo sconsiglieranno: il cadavere è in evidente stato di decomposizione, forse è meglio che mantenga un altro ricordo del marito.

I funerali di Demir organizzati in forma privata

A Züleyha non resterà che organizzare i funerali, che saranno in forma privata. Parteciperanno veramente poche persone: i dipendenti più longevi della tenuta, tra cui Gaffur, il fratellastro Fikret e Lütifiye. Züleyha avrà modo di rimanere sola con Demir dopo la sepoltura e non riuscirà, nonostante il brutto momento, a dimenticare tutto le angherie che ha dovuto subire negli anni, anche se negli ultimi tempi le cose avevano iniziato ad andare bene.

"Demir seppellisco con te tutto il male che mi hai fatto", dirà Züleyha guardando quella lapide di legno. Per lei avrà ufficialmente inizio una nuova vita, probabilmente accanto a Mehmet, ma dovrà stare molto attenta, visto che il ragazzo nasconde qualcosa di molto importante.