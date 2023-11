Nell'appuntamento di venerdì 17 novembre a Terra Amara a casa Yaman arriverà una busta indirizzata a Zuleyha. Essa conterrà le fotografie fatte di nascosto da Fikret a Demir con l'amante e finiranno nelle mani di Sevda. La ex cantante, in preda alla furia, andrà subito a chiarire con Umit per intimarle di lasciare in pace Yaman. Nel frattempo Gaffur andrà a vivere in una baracca, ma sarà cacciato anche da lì e dovrà trovare un'altra sistemazione.

Fikret e Umit pronti a passare alla seconda fase del piano

Il piano di Umit procederà senza sosta e dopo aver attirato Demir a casa sua fingendo un suicidio, è entrato in gioco Fikret.

Quest'ultimo è stato nascosto, pronto a scattare delle foto compromettenti appena Demir si sarebbe avvicinato a Umit. Quelle immagini sono state spedite a villa Yaman, indirizzate a Zuleyha, ma lei non sarà in casa e quindi sarà Sevda a trovare la busta. La ex cantante vedrà le foto di Demir abbracciato a Umit e andrà su tutte le furie. Senza perdere altro tempo, Sevda si recherà in ospedale per rimproverare la dottoressa, certa che quella busta l'abbia spedita lei per distruggere il matrimonio di Demir.

Sevda interverrà per bloccare i progetti di Umit

Umit non sarà affatto intimorita da Sevda che entrerà nella sua stanza piena di rabbia, pronta ad attaccarla. Quando la ex cantante le mostrerà le foto con Demir, Umit non si scomporrà, ma alla richiesta di una spiegazione si limiterà a rispondere: "Perché sono proprio come te".

Nel frattempo, per Gaffur le cose si metteranno male, perché si ritroverà a vagare alla ricerca di un rifugio in cui passare la notte. Dopo essere stato mandato via dalla villetta di Mujgan, il marito di Saniye sarà cacciato anche dalla tenuta da Demir e non avrà più un tetto.

Gaffur ancora senza una casa, cacciato anche dalle baracche

Gaffur non riuscirà ad ottenere il perdono da parte di sua moglie, perché impegnare i terreni intestati a Gulten è stato un torto troppo grande. Nonostante la sua mancanza in casa si senta e la piccola Uzum chieda sempre quando tornerà suo padre, Saniye non mollerà e terrà lontano suo marito per fargli capire che questa volta ha esagerato.

A Gaffur non resterà che recarsi al villaggio delle baracche, in cerca di qualcuno che possa ospitarlo e finirà con alloggiare insieme ad altri braccianti. I problemi per lui, però, non finiranno qui perché Rasit lo vedrà e si sentirà costretto ad eseguire gli ordini di Saniye e Demir. Il fidanzato di Fadik manderà via Gaffur anche dal villaggio, così lui dovrà cercare una soluzione alternativa, ma non sarà affatto facile.