Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 7 novembre, Demir e Zuleyha inizieranno una nuova fase della loro vita come coppia innamorata, dopo una romantica proposta di matrimonio che l'imprenditore farà alla sua amata. Nel frattempo Gaffur compirà un gesto di generosità donando dei soldi a una donna vittima di strozzinaggio grazie all'intervento persuasivo di Sevda. Intanto, Fikret cercherà di chiedere perdono a Mujgan per il suo comportamento, ma sarà respinto in malo modo.

Saniye visiterà la tomba di Hunkar per renderle omaggio. Infine Fikret condividerà la sua storia con sua zia Lutfiye, che cercherà di dissuaderlo dalla vendetta contro Demir.

Saniye si reca sulla lapide di Hunkar per commemorarla

Durante una visita alle baracche Gaffur sarà protagonista di un gesto di generosità che sorprenderà i presenti: deciderà di donare dei soldi a una donna che si è trovata vittima di strozzinaggio. Tuttavia questa azione altruistica non sarà affatto spontanea, ma il frutto dell'influenza positiva di Sevda che toccherà anche il cuore di Saniye. Per questo motivo, la domestica di villa Yaman si immergerà in una profonda commozione mentre si recherà sulla tomba della defunta Hunkar, dove si ritaglierà un momento per salutarla e condividere i suoi sentimenti più intimi.

Mujgan non vuole perdonare Fikret in Terra Amara

Nel frattempo, Fikret si preparerà per una visita all'ospedale per incontrare la dottoressa Mujgan.

Il suo obiettivo sarà chiaro: chiederle perdono per il suo comportamento irrazionale e impulsivo. Tuttavia, quando arriverà all'ospedale l'uomo si troverà di fronte a una Mujgan furiosa e irremovibile. Infatti, la giovane Hekimoglu respingerà Fikret con veemenza.

Successivamente Fikret condividerà il racconto della propria travagliata storia con sua zia Lutfiye, aprendole il suo cuore e confidandole il suo desiderio di vendetta contro Demir.

Tuttavia Lutfiye cercherà di persuaderlo a desistere dal suo proposito vendicativo e a fargli comprendere che Demir non dovrebbe portare il fardello delle azioni sbagliate di suo padre.

Demir chiede a Zuleyha di sposarlo con un nuovo anello

Intanto Demir e Zuleyha sono pronti a iniziare una nuova e felice fase della loro vita insieme come una coppia innamorata.

Infatti Demir, dopo essersi scusato con Zuleyha per il modo in cui l'aveva costretta a sposarlo in passato, farà una proposta di matrimonio romantica con un nuovo anello. Inoltre i due balleranno insieme, proprio come quando si conobbero.