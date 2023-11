L'appuntamento con Terra amara continua su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 7 novembre annunciano che Zuleyha e Demir vivranno momenti di passione e lui chiederà a sua moglie di sposarlo un'altra volta. La felicità per i due coniugi sarà alle stelle e dopo aver lasciato i bambini a Sevda vivranno dei momenti di passione in luna di miele. La promessa di stare insieme per sempre con la loro famiglia renderà entusiasta Zuleyha che riceverà uno splendido anello da suo marito e non vedrà più nessun ostacolo tra di loro.

La passione travolgerà Zuleyha e Demir, innamorati come non mai

Sentimenti e passione saranno al centro della puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 7 novembre. Dopo tanta sofferenza arriverà la serenità a casa Yaman. Zuleyha avrà qualche difficoltà ad ammetterlo, ma poi non potrà fare a meno di dichiarare a Demir tutto il suo amore. Per Yaman si realizzerà il sogno di una vita e recupererà tutto il tempo perduto con Zuleyha, vivendola finalmente in ogni senso e lasciandosi andare alla passione con lei. Per Demir e Zuleyha arriverà una nuova fase in cui il matrimonio non sarà più tenuto in piedi soltanto da un pezzo di carta, ma da un profondo sentimento che nessuno dei due avrebbe immaginato di provare fino a qualche mese fa.

Zuleyha si lascerà andare e Demir saprà ancora stupirla con una sorpresa

Dopo essersi ritrovati, Demir e Zuleyha si concederanno dei momenti per vivere una seconda luna di miele e affideranno i loro bambini a Sevda. Quando saranno a cena, i due coniugi parleranno del passato e Demir si scuserà con sua moglie per averla costretta a sposarlo tempo prima e per tutte le volte in cui l'ha fatta soffrire.

L'uomo preciserà che da allora tutto è cambiato in lui e che sarà sempre pronto a proteggere e rispettare sua moglie. Zuleyha riconoscerà il grande cambiamento di Demir ed è stato proprio questo a farla innamorare sinceramente di lui. Le sorprese non finiranno qui, perché da parte di Yaman arriverà una seconda proposta di matrimonio, con un anello che lascerà Zuleyha senza parole.

Le emozionanti promesse di Demir e Zuleyha, pronti a condividere la loro vita

Le trame di Terra amara rivelano che Zuleyha sarà pronta a dire di sì nuovamente a Demir e questa volta senza dover sottostare a nessun ricatto. L'amore trionferà per la coppia più tormentata della soap che vivrà la sua luna di miele con la consapevolezza di chi ha saputo aspettare il momento giusto dopo aver sofferto tanto. Entrambi i protagonisti si prometteranno di stare per sempre insieme e di non permettere a nessuno di dividere la loro splendida famiglia.