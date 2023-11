Grazie al Grande Fratello Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono riusciti a ritrovare la complicità di quando formavano una coppia. Nella notte tra mercoledì e giovedì 30 novembre, i due ex fidanzati hanno dormito insieme per rispettare una penitenza dovuta al gioco della bottiglia. Nel momento in cui Brunetti e Vatiero si sono coperti con le lenzuola, la diretta è stata interrotta come tutte le sere perché erano ormai le 2 di notte.

I 'Perletti' sempre più vicini

Nei giorni scorsi, i concorrenti del GF hanno giocato al gioco della bottiglia e hanno 'deciso' di far dormire Mirko Brunetti e Perla Vatiero insieme.

In un primo momento la ragazza si era rifiutata dicendo che il suo non le era indifferente. Stanotte però ha deciso di eseguire la "penitenza" e quindi i due ex fidanzati hanno trascorso la notte insieme. Durante la serata Vatiero ha confidato a Mirko Brunetti di voler mettere da parte la rabbia accumulata dopo la fine della relazione e vivere con leggerezza la "convivenza forzata" tra le mura della casa di Cinecittà. Intorno all'una i due ex fidanzati hanno deciso di andare a dormire e archiviato un primo momento d'imbarazzo è stato tutto naturale. Nel momento in cui Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono coperti con il lenzuolo, la regia è stata costretta ad interrompere la diretta: a differenza degli altri anni, non è possibile seguire i concorrenti 24 ore su 24.

Regia 1 fissa su di loro, forse Gianclaudio? #Perletti pic.twitter.com/y40fq6j0rn — Piedino Infortunato (@PiedinoInfatuat) November 30, 2023

Il giorno seguente i due ex fidanzati si sono svegliati nel letto insieme come mostrano le telecamere presenti all'interno del GF. Una settimana fa Vatiero aveva confidato di essere stata svegliata da Brunetti.

La concorrente partenopea aveva riferito di aver immediatamente pensato ai tempi insieme conviveva con Mirko: "Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano. Ma restavamo anche un minuto mano nella mano".

GF: nuovi ingressi che potrebbero mettere a rischio il riavvicinamento di Mirko e Perla

La serenità ritrovata tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero potrebbe essere messa a repentaglio da alcuni nuovi ingressi al GF. Intanto il 2 dicembre varcherà la porta rossa Greta Rossetti nonché ultima ex di Brunetti. Ma non è tutto, perché Alfonso Signorini dopo aver attivato il box domande ha risposto a un utente che presto entrerà un bellissimo ragazzo per Perla .

Sebbene il conduttore del reality show non abbia fatto alcun nome potrebbe trattarsi di Luca Vetrone: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi sembra che abbia avuto un breve flirt con Vatiero.