L'appuntamento con Terra amara prosegue tutti i giorni su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 6 novembre annunciano che Fikret avrà in mente un altro piano per distruggere Demir, piazzando dell'esplosivo sui suoi camion. Dopo aver fallito il suo attentato, Fikret andrà su tutte le furie e sfogherà la sua rabbia contro Mujgan che prenderà le distanze.

Lutfiye, la zia di Fikret, confiderà a Fekeli che sua sorella non è mai stata abusata da Adnan ma che era innamorata di lui. Dopo la richiesta di Ali Rahmet la donna si recherà ad Adana per convincere suo nipote a rinunciare alla sua guerra contro Demir, ma non servirà a nulla..

Adnan non ha mai abusato della madre di Fikret

Le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 6 novembre raccontano che Fekeli avrà paura di un'altra guerra tra la sua famiglia e gli Yaman. Non riuscendo a convincere suo nipote a mettere da parte il proprio odio per Demir, Ali Rahmet andrà ad Ankara da Lutfiye, la zia di Fikret, per chiederle aiuto.

La donna dirà di conoscere bene la storia di suo nipote e aggiungerà anche che Adnan Yaman non ha mai abusato della madre di Fikret. Lutfiye mostrerà a Fekeli le lettere che testimoniano che sua sorella era perdutamente innamorata di Adnan. La richiesta di aiuto di Fekeli sarà accettata e Lutfiye si recherà con lui ad Adana per parlare con Fikret, ma non servirà a nulla.

Spoiler puntata di lunedì 6 novembre: un nuovo piano per Fikret

Fikret non avrà nessuna intenzione di ascoltare Lutfiye e si darà da fare con un altro tentativo per distruggere Yaman. L'uomo assumerà diversi uomini per piazzare della dinamite sui camion refrigeranti che l'azienda di Demir ha acquistato da poco per la consegna della frutta.

L'indomani, Fikret sarà pronto con il detonatore per far saltare in aria i mezzi quando passeranno nel punto stabilito, ma qualcosa andrà storto. Il nipote di Fekeli infatti premerà il pulsante ma non ci sarà nessuna esplosione.

Mujgan prenderà le distanze da Fikret dopo il suo attentato

Insomma, il piano di Fikret fallirà miseramente.

Il nipote di Ali Rahmet andrà su tutte le furie e sfogherà la sua rabbia anche contro Mujgan. La dottoressa si renderà conto del profondo odio che Fikret ha dentro e non riuscirà a tollerare questa situazione.

Se l'attentato fosse andato come previsto, Demir e i suoi collaboratori sarebbe morti e questo spaventerà Mujgan. La donna non esiterà a prendere le distanze da Fikret dopo la sua reazione piena di rabbia.