L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 continua su Rai 1 e le anticipazioni di mercoledì 8 novembre si concentrano sulla famiglia Puglisi. L'arrivo di Vito farà molto piacere a Ciro e Concetta che non faranno altro che pensare alle nozze tra lui e la figlia Maria.

Matteo, invece, non sarà affatto entusiasta della notizia e proverà a nascondere la propria delusione.

Nel frattempo, Tancredi chiederà riservatezza a Fiorenza che farà la sua proposta a Ezio. Ci sarà spazio anche per Alfredo che messo alle strette da Armando gli dirà perché è così stanco e distratto.

Infine, Flora manderà delle frecciatine a Umberto per le loro nozze non ancora celebrate.

Il Paradiso delle signore 8: Vito porta entusiasmo a casa Puglisi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di mercoledì 8 novembre raccontano che a casa Puglisi ci sarà molto entusiasmo per il ritorno di Vito a Milano. Ciro e Concetta non potranno fare a meno di pensare al matrimonio tra lui e Maria e aspetteranno il grande giorno con emozione.

Per Matteo, invece, vedere Lamantia al grande magazzino di Vittorio non sarà piacevole. Il giovane si renderà conto che la confusione di Maria è dovuta al suo fidanzato e il suo ritorno a Milano complicherà decisamente la situazione.

Spoiler di mercoledì 8 novembre: Fiorenza complice di Tancredi

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 8 novembre vedrà al centro dei riflettori anche Flora. La donna inizierà a essere stanca di aspettare una proposta ufficiale di nozze da parte di Umberto e questo al farà soffrire. Flora non esiterà a mandare delle frecciatine al suo compagno, ma Guarnieri sembrerà non capire e non coglierà affatto il malessere della donna.

Nel frattempo, Tancredi parlerà con Fiorenza del suo piano messo a punto con Umberto. Di Sant'Erasmo chiederà alla donna discrezione e la signora Gramini farà la sua offerta a Ezio e Gloria. L'obiettivo di Guarnieri e Tancredi sarà quello di acquistare la Tessuti Colombo usando come prestanome il marito di Fiorenza.

Alfredo confiderà ad Armando il motivo della sua stanchezza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata in onda mercoledì 8 novembre Armando sarà preoccupato per Alfredo. Il capo magazziniere non potrà fare a meno di notare che il ragazzo da giorni è distratto e troppo stanco e gli chiederà delle spiegazioni. Messo alle strette, Perico confiderà a Ferraris il motivo della sua stanchezza. Le trame non rivelano di cosa di tratta, ma non si esclude che stia portando avanti un doppio lavoro per poter accontentare i desideri della sua fidanzata.