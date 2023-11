L'appuntamento con la soap opera Terra Amara andrà in onda su Canale 5 anche in prima serata da domenica 5 novembre 2023. Nella puntata i telespettatori vedranno Demir Yaman lasciare l'amante Umit, anche se lei non avrà alcuna intenzione di rassegnarsi alla fine della loro relazione. Ci sarà anche l'arrivo di un nuovo personaggio, ossia la zia di Fikret.

La soap tv turca Terra amara andrà in onda anche in prima serata a partire da domenica 5 novembre. Le trame riprenderanno dal momento in cui Zuleyha confesserà il proprio amore a Demir. L'uomo rimarrà spiazzato, visto che fino qualche ora prima aveva promesso alla sua amante Umit che avrebbe divorziato dalla moglie.

Ma le cose cambieranno drasticamente.

Demir lascia Umit ma lei non si rassegna

Le anticipazioni rivelano che Demir deciderà di lasciare Umit, ma la cosa non sarà così semplice come immagina Yaman. Il primo tentativo andrà a vuoto: la dottoressa, sembrerà infatti non voler mollare la presa. Inoltre Umit, quando si accorgerà che Demir si starà allontanando da lei, comincerà a chiamarlo a casa a tutte le ore e a fargli diverse pressioni. A questo punto, Demir deciderà di affrontarla direttamente ancora volta e andrà a casa sua. L'imprenditore le dirà a chiare lettere che tra loro è finita, visto che lui è innamorato di Zuleyha. Queste parole faranno cadere il mondo addosso a Umit, che aveva veramente creduto di poter vivere la sua vita accanto a Demir.

Emergerà subito molto chiaramente capirà che Umit non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi alla fine di questa relazione. La donna nel prosieguo delle puntate di Terra amara, infatti, farà di tutto pur di riprendersi l'uomo che ama.

Anticipazioni del 5 novembre: arriva la zia di Fikret

Sempre nel corso di questo appuntamento di Terra amara, il pubblico farà la conoscenza di un nuovo personaggio.

Si tratta della signora Lutfiye, ossis la zia di Fikret. Si scoprirà che la donna è anche una vecchia amica di Fekeli. Proprio quest'ultimo, la informerà di ciò che sta combinando Fikret e della sua sete di vendetta contro la famiglia Yaman. Potrebbe essere proprio la zia, a questo punto, l'unica in grado di impedire a suo nipote di mettersi in guai grossi.

Dalle anticipazioni, si viene intanto a sapere che il personaggio di Lutfiye, sarà destinato a diventare sempre più importante nelle trame future di Terra amara.