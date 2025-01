Nelle prossime puntate de La Promessa Manuel De Lujgan deciderà di partire per la guerra insieme a Curro e lo farà per proteggere il cugino dai pericoli. Manuel informerà Jana della sua decisione e la domestica seppur devastata, capirà le sue ragioni. Il marchesino le prometterà che quando tornerà sano e salvo dal fronte la sposerà. Cruz invece, andrà nel panico quando verrà a sapere che il figlio è partito per la guerra.

Manuel decide di partire per la guerra con Curro: anticipazioni La Promessa

Curro deciderà di arruolarsi e andare a combattere al fronte come volontario, benché la Spagna non sia entrata nel Primo Conflitto Mondiale.

Il giovane prenderà questa decisione in primis per allontanarsi da Martina, ma anche per nobilitare il titolo nobiliare ereditato dal defunto nonno Juan. La sua decisione non verrà appoggiata né da Alonso né da Jana, la quale avrà timore che il fratello possa non fare più ritorno a casa. Anche Martina cercherà di dissuadere Curro ma senza risultato. La ragazza allora, supplicherà Manuel affinché convinca Curro a non partire per guerra. Il marchesino parlerà faccia a faccia con il cugino ma capirà che lui non ha intenzione di turnare sui suoi passi. A questo punto Manuel capirà che se vuole proteggere Curro ed evitargli la morte sul campo di battaglia, dovrà stare al suo fianco. Ecco perché Manuel deciderà di arruolarsi come volontario e partire insieme a Curro per il fronte.

Cruz nel panico, Manuel da una promessa a Jana prima di partire

Manuel metterà al corrente Jana della sua decisione spiegandole le motivazioni che lo spingono ad arruolarsi. Le prometterà inoltre che tornerà sano e salvo dal fronte e che la sposerà non appena avrà fatto ritorno. Manuel non informerà gli altri familiari della sua partenza e lascerà che tutti scoprano che è partito per la guerra con Curro attraverso una lettera.

Cruz sarà sconvolta quando lo scoprirà e sarà nel panico visto che avrà timore che il figlio possa perdere la vita in battaglia. Dopo la partenza di Curro e Manuel, ci sarà un salto temporale di qualche mese nella narrazione. I telespettatori ritroveranno Cruz sempre più affranta e preoccupata per le sorti di Manuel e con diversi problemi coniugali da risolvere, visto che il suo matrimonio con Alonso sarà sempre più in crisi.

Buoni ascolti per La Promessa nel preserale di Rete 4

La Promessa continua a tenere compagnia ai telespettatori di Rete 4 tutti i giorni nella fascia preserale che va dalle 19:35 alle 20:30. La soap spagnola anche in una collocazione oraria non facile, riesce comunque a garantire alla rete un buon risultato in termini di ascolti con una media del 4% di share.