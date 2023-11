Dopo la morte di Yilmaz e Demir nella soap Terra Amara, la protagonista Zuleyha Altun volterà pagina al fianco di Mehmet Kara. Proprio quando sarà a un passo dalle nozze, la fanciulla scoprirà che il suo promesso sposo le ha nascosto di chiamarsi Hakan. In preda allo sconforto totale e alla furia, Zuleyha assicurerà l’uomo alla giustizia dopo essersi scagliata contro di lui pubblicamente. Hakan, però, riuscirà a farla franca e appena verrà scagionato sarà determinato a riavere Altun tra le sue braccia.

Ali Rahmet Fekeli, invece, verrà trovato senza vita nella sua automobile dopo essere stato ucciso da uno scagnozzo di Abdülkadir.

La morte di Fekeli, Hakan mette in salvo Fikret e Cetin

Nella quarta stagione, Zuleyha scoprirà la verità sul nuovo compagno Hakan, ovvero che si è presentato a Cukurova facendole credere di chiamarsi Mehmet Kara. Quest’ultimo farà breccia nel cuore di Altun, mentre Ali Rahmet Fekeli sarà considerato morto per un infarto, ma in realtà verrà assassinato da uno degli uomini di Abdülkadir, amico e socio di Mehmet. All’oscuro di tutto, Zuleyha sarà pronta a diventare la moglie di Kara, ma ben presto farà un passo indietro.

Intanto, Fikret e Çetin verranno messi in salvo da Hakan dopo essere rimasti intrappolati a Beirut nel mezzo di una guerra civile. Dopo il ricovero in un ospedale di Damasco, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un proiettile, Fikret tornerà a Cukurova e rinuncerà a svelare a Zuleyha che Mehmet è in realtà Hakan.

Hakan finisce in prigione, Zuleyha si pente di essersi innamorata

Successivamente, mentre organizzerà il suo matrimonio, Zuleyha proporrà a Mehmet di andare in crociera con Adnan e Leyla dopo il lieto evento. Appena Mehmet si recherà ad Ankara si scoprirà che lavora per il governo come agente segreto. Con l’aiuto del suo superiore, l'uomo vorrà giustificarsi con Zuleyha sulle ragioni per cui ha dovuto tacere sulla sua identità.

Il piano di Mehmet, però, verrà stravolto del tutto quando Lütfiye scoprirà, tramite un giornale, che il suo vero nome è Hakan. Parecchio scioccata, oltre a mettere fine alla sua relazione con Hakan, Zuleyha non perdonerà Fikret per non essere stato sincero con lei.

Appena Altun vuoterà il sacco sulla sua vera identità in una conferenza stampa, Hakan verrà arrestato.

La fanciulla si pentirà di essersi innamorata del suo peggior nemico, il quale tornerà in libertà per essere stato scambiato con un contrabbandiere con il suo stesso nome. Infine, in preda alla disperazione totale, Hakan si presenterà alla villa per farsi perdonare da Zuleyha.