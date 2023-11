Nelle puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5 Sevda sacrificherà la propria vita per salvare quella di Demir. Non vorrà permettere alla figlia Umit di ucciderlo solo perché le cose tra loro non sono andate bene, così quando la ragazza proverà a farlo fuori con un colpo di arma da fuoco, Sevda gli farà da scudo con il suo corpo. Prima di morire, però, chiederà a Demir di non permettere che Umit finisca in carcere per l'omicidio commesso.

Anticipazioni Terra amara: Demir scopre che Umit aspetta un figlio da lui

Sermin e Betul diranno Demir che Sevda è la madre naturale di Umit.

Le due donne gli mostreranno il certificato di nascita dell'artista, grazie al quale si capirà che il suo vero nome è Fatma ovvero la donna che ha partorito Umit. Sentitosi ingannato Demir caccerà Sevda dalla tenuta Yaman e non le darà nemmeno il tempo di spiegare la sua verità. L'artista avrebbe voluto dirgli di aver provato più volte a convincere Umit a non rovinare il suo matrimonio, ma purtroppo non ce la farà. La rabbia di Demir aumenterà ancor di più quando scoprirà che Umit è rimasta incinta di lui. Per questo motivo vorrà rapirla e farla sottoporre a un aborto illegale.

Demir ordina a Sevda e a Umit di lasciare Cukurova

In realtà Umit fingerà di essere incinta. Sevda, all'oscuro della verità, ricatterà Demir minacciando di denunciare Zuleyha alle autorità, per avere occultato il corpo di un ladro che si è intrufolato a Villa Yaman, se non le darà del denaro e una macchina per scappare.

Zuleyha confermerà la versione di Sevda, di conseguenza, Demir darà i soldi e la macchina alle due donne. Però dirà a Sevda che qualora tornassero a Cukurova non esiterebbe a prendere il bambino a Umit.

Sevda sacrifica la propria vita per salvare Demir

Umit affronterà a muso duro Demir. Fermerà la sua macchina in mezzo alla strada e di lì a poco nascerà una lite.

Umit estrarrà una pistola decisa a uccidere Demir per averla presa in giro. Sevda sconvolta pregherà la figlia di non commettere pazzie, ma sarà richiesta che cadrà nel vuoto. Umit farà partire un colpo diretto verso Demir, ma Sevda non esiterà a sacrificare la propria vita per salvare quella di Yaman. Per Sevda non ci saranno speranze di sopravvivenza e prima di morire chiederà al giovane di lasciare libera sua figlia e di impedire che finisca in carcere per l'omicidio commesso.

Desideri che verranno rispettati da Demir, anche se sarà cosciente del fatto che potrebbe finire in prigione. Sarà così che Demir metterà il corpo di Sevda dentro alla sua macchina e andrà alla ricerca di un posto sicuro per seppellirlo.