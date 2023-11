Nello sceneggiato di Terra Amara nelle puntate in onda su Canale 5 l'1 e il 2 dicembre a Villa Yaman ci sarà una rapina da parte di alcuni banditi. Uno di essi tenterà di prendere il piccolo Adnan e di sparare a Sevda. Sarà Züleyha a intervenire in tempo, uccidendo il bandito e seppellendone il corpo.

Intanto dal carcere giungeranno buone notizie: Demir potrà tornare a casa in quanto le accuse su di lui cadranno. Intanto Fikret confesserà di essere stato lui a spingere Umit dalle scale, ma non ci saranno abbastanza prove per inchiodarlo.

Fikret vuole scagionare Demir

Nella puntata di venerdì 1° dicembre Umit si risveglierà dal coma e dichiarerà il falso, accusando Demir di averla spinta dalle scale e costringendolo così a restare in carcere. Quando la notizia giungerà alle orecchie di Fikret, che deciderà di rientrare a Cukurova per raccontare come sono andate realmente le cose e scagionare così il fratello.

Nel frattempo gli uomini di Sadi continueranno a cercare il Fikret, il quale precedentemente era stato catturato da Zuleyha e l’investigatore Sadi. Intanto Mujgan, ritornata a Cukurova per parlare con Fekeli e sarà a dir poco affranta: Fekeli consolerà la dottoressa. In seguito l'uomo scoprirà che Lutfiye non è in casa e che è andata a cercare il nipote.

Sarà così che anche Ali Rahmet partirà alla volta di Mersin.

Zuleyha uccide un bandito per salvare Sevda e suo figlio

Nell'episodio di sabato 2 dicembre si attiveranno le ricerche per ritrovare Fikret: lo zio Fekeli e Cetin saranno sulle tracce del giovane, ma le indagini non sembreranno portare da nessuna parte. Dopo aver perso i sensi Zuleyha si ridesterà e si renderà conto che Fikret è fuggito, così informerà Sadi di voler rientrare a casa, seppure lui non sia d'accordo.

Una notte villa Yaman sarà presa di mira da una banda di criminali, i quali vorranno svaligiarla. Un bandito tenterà di rapire il piccolo Adnan, ma Sevda cercherà di impedirglielo ferendolo alla gamba con un colpo di pistola e rischiando a sua volta di essere uccisa. L'intervento di Zuleyha si rivelerà provvidenziale, visto che ucciderà il bandito.

Le due donne decideranno di non parlare a nessuno dell'accaduto e seppelliranno il corpo del malvivente in un luogo isolato. In seguito alla rapina, intanto, si farà la conta dei danni: alla tenuta arriveranno molte persone a dare una mano, fra cui un misterioso uomo che sarà in cerca di un impiego.

Intanto Demir verrà rilasciato dopo la confessione a suo favore da parte di Fekeli. Ma anche Fikret sarà scagionato in mancanza di prove e, quando uscirà dal carcere, lo aspetteranno i suoi zii.