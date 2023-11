Nei prossimi episodi di Terra Amara Zuleyha Altun tornerà a sorridere grazie al nuovo compagno Hakan Gumusoglu. La donna, durante una conversazione con il suo promesso sposo, ricorderà di aver sofferto parecchio a causa delle crudeltà del defunto marito Demir Yaman, lasciandosi andare a un amaro sfogo sul suo passato matrimonio: "È stato un inferno".

Zuleyha si libera dell’anello nuziale del defunto marito Demir

Nelle prossime puntate, Zuleyha (Hilal Altınbilek) si ritroverà nuovamente sola, poiché morirà anche suo marito Demir (Murat Ünalmış) dopo essere stato sequestrato.

A seguito della scomparsa del ricco imprenditore, la fanciulla farà la conoscenza di Hakan (İbrahim Çelikkol), un uomo che presto la sorprenderà facendole una romantica proposta di matrimonio. Il ricco imprenditore chiederà a Altun di sposarlo sulla terrazza di un ristorante con queste parole: "Voglio passare il resto della mia vita con te".

Dagli spoiler turchi si evince che Altun si renderà conto di provare dei forti sentimenti per il nuovo compagno, al punto da arrivare ad ammettere di non aver mai amato il marito Demir. In particolare la fanciulla si aprirà con il suo promesso sposo sul suo matrimonio con Yaman, rivelandogli di essere stata costretta a lasciare Yilmaz (Ugur Gunes) in passato a causa sua.

A un certo punto Zuleyha parecchio nervosa si libererà dell’anello nuziale che le aveva regalato Demir lanciandolo nel vuoto.

Saniye e Gulten perdono la vita, Cetin nella disperazione totale

Intanto a Cukurova ci sarà una doppia tragedia, poiché Saniye (Selin Yeninci) e Gulten (Selin Genç) perderanno la vita dopo essere state investite da una vettura guidata a tutta velocità dal figlio di Haşmet Çolak (Altan Gördüm).

Tutto comincerà quando quest’ultimo metterà piede in delle proprietà dei Yaman, scatenando la dura reazione di Saniye e Gulten: le due cognate infatti decideranno di recarsi a Jandarma per denunciarlo. Durante il tragitto purtroppo le rispettive mogli di Gaffur (Bülent Polat) e Cetin (Aras Senol) si vedranno costrette a fermarsi per strada per aver forato una gomma della loro auto, e sarà proprio in questa circostanza che verranno travolte sulla carreggiata.

Saniye esalerà l’ultimo respiro all’istante, invece Gulten verrà operata d’urgenza dopo il ricovero in ospedale. Purtroppo il cuore della giovane domestica cesserà di battere, e i medici non riusciranno a salvare neanche la creatura che portava in grembo. Cetin cadrà nello sconforto totale, per l’improvvisa perdita della moglie e del figlio.