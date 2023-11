Nella anticipazioni turche di Terra Amara la rabbia di Umit sarà incontenibile, tanto da arrivare a rapire il piccolo Adnan. Zuleyha, nel disperato tentativo di riprendere il suo bimbo le sparerà per poi fuggire.

Quando tornerà sul luogo del crimine, Altun avrà un'amara sorpresa: del corpo di Umit non c'è traccia, che fine ha fatto e chi l'ha portato via?

Umit rapisce il piccolo Adnan

Umit renderà la vita impossibile a Zuleyha dopo che Demir la lascerà. La dottoressa si sentirà tradita e usata da Yaman, che le aveva promesso di restare accanto a lei, per poi invitarla addirittura a lasciare per sempre Cukurova.

La situazione prenderà una piega inaspettata quando ci sarà un assalto alla villa Yaman, dopo il quale Demir scomparirà letteralmente nel nulla. Zuleyha sarà disperata e si metterà subito alla ricerca del marito.

Quando la notizia della scomparsa di Demir arriverà a Umit, sprofonderà nel dolore ma sarà certa che Zuleyha sappia dove si trovi.

Umit perderà la ragione rapendo il piccolo Adnan con l'aiuto di Cümali. Successivamente, contatterà Zuleyha per incontrarla e usare il bambino come "merce di scambio" per scoprire il luogo in cui si trova Yaman.

Zuleyha spara a Umit e poi fugge

Zuleyha non saprà dove si trovi Demir e lo giurerà a Umit, pregandola di non fare sciocchezze e di ridarle il piccolo Adnan.

Umit non le crederà, certa che Zuleyha le stia mentendo per non far sì che possa avere qualche contatto con Demir.

Le due donne avranno un scontro al termine del quale Altun prenderà un'arma da fuoco e colpirà Umit che cadrà a terra esanime. Dopo aver recuperato Adnan, Zuleyha tornerà alla villa.

Il corpo di Umit scompare nel nulla

Continuando con le anticipazioni di Terra amara vedremo Zuleyha frastornata per quanto successo. Dopo aver messo al corrente Fekeli e Fikret del suo scontro con Umit, andrà con loro nel posto in cui le ha sparato, ma avrà una brutta sorpresa.

Altun desidera capire se ha effettivamente ucciso e recuperare anche l'arma, in modo che la polizia non possa rilevare le sue impronte digitali e collegarla al crimine.

Fikreti, Fekeli e Zuleyha arriveranno nel luogo in cui c'è stato l'acceso diverbio con Umit ma di lei non ci sarà traccia, così come dell'arma. Fekeli noterà una striscia di sangue sulla strada e intuirà che il corpo della dottoressa è stato portato via, ma da chi? Zuleyha verrà presa dal panico temendo che la polizia possa scoprire che è stata lei a colpire Umit e lasciarla esanime a terra.