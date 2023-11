Riccardo Guarnieri tace sulla presenza di Ida Platano come nuova tronista a Uomini e donne. A distanza di un po' di giorni dalla fatidica registrazione che ha sancito la presenza nel cast del trono classico dell'ex dama del trono over, Guarnieri ha preferito non esporsi.

Intanto, però, gli spettatori e appassionati della trasmissione sperano di poter tornare a sognare e assistere al più presto ad un possibile ritorno in studio dell'ex cavaliere del trono over fidanzato storico di Ida per diverso tempo.

Ida Platano approda sul trono di Uomini e donne

Ida Platano è diventata a tutti gli effetti una nuova tronista di questa fortunata stagione del dating show di Canale 5. Per la prima volta nella storia, Maria De Filippi ha dato la possibilità ad un'ex dama del trono over di rimettersi in gioco e ripartire dal trono classico.

Una scelta dettata dalla recente fine dell'ultima storia d'amore di Ida che, proprio in trasmissione, aveva ritrovato il sorriso con Alessandro Vicinanza.

A distanza di un anno dall'inizio della loro favola d'amore, i due si sono detti addio: Alessandro, in una intervista, ha svelato di essere stato lui a mettere la parola fine a questa relazione, ammettendo però di aver appreso della notizia di Ida come nuova tronista solo dai social della trasmissione.

Riccardo Guarnieri tace su Ida Platano come nuova tronista

Ida si è detta pronta a vivere questa nuova esperienza e, nel corso della prima registrazione che l'ha vista protagonista, c'è stato spazio anche per un incontro al buio con diversi pretendenti, alcuni dei quali hanno scelto di conoscerla meglio.

Non è passato inosservato il silenzio di Riccardo Guarnieri, ben noto al pubblico per la sua passata partecipazione al talk show di Canale 5 e per essere l'ex storico di Ida.

La relazione tra i due è andata avanti tra "alti e bassi" per svariato tempo, fin quando Ida non scelse di chiudere col passato e viversi la sua storia d'amore lontana dai riflettori con Alessandro Vicinanza.

I fan di U&D sperano di rivedere Riccardo in trasmissione come corteggiatore

In questi giorni, sul suo profilo social, Riccardo non ha proferito parola in merito alla presenza di Ida nel cast del trono classico: l'ex volto del trono over ha preferito perseguire la strada del silenzio, evitando così commenti e giudizi.

Eppure, i fan che avevano sognato con le loro vicende sentimentali, ad oggi sperano in un ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, sebbene qualche settimana fa sia uscito allo scoperto sui social con la sua nuova fiamma (di cui non ha rivelato il nome).

"I tempi sono maturi affinché Guarnieri torni nuovamente in trasmissione e si rimetta in gioco per riconquistare il cuore della sua ex fidanzata", ha scritto un fan della trasmissione di Canale 5 sui social.