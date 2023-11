Prosegue l'appuntamento con Terra Amara, lo sceneggiato di Canale 5 giunto alla terza stagione, e le anticipazioni di domenica 19 novembre annunciano ancora colpi di scena. Demir escluderà Umit dagli invitati alla festa di compleanno del piccolo Adnan, ma la dottoressa si presenterà ugualmente alla villa. I festeggiamenti saranno ricchi di emozioni, perché Yaman in questa occasione darà a suo figlio il nome di Yilmaz. Nel frattempo, Fikret continuerà a tramare contro il suo fratellastro e darà fuoco alle stalle, ignaro del fatto che Gaffur si sia nascosto lì per dormire.

Zuleyha e Demir uniti per festeggiare il compleanno del piccolo Adnan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nella puntata in onda domenica 19 novembre a villa Yaman ci sarà fermento per la festa di compleanno del piccolo Adnan. I padroni di casa non baderanno a spese per questo giorno speciale, anche perché si tratta della prima ricorrenza di famiglia da quando Zuleyha e Demir si amano. I partecipanti saranno numerosi e ognuno di loro preparerà un regalo da portare al bambino. Ci sarà soltanto un'esclusa nella lista degli invitati: Umit. Dopo gli ultimi avvenimenti, Demir, esasperato dall'invadenza della donna, le vieterà categoricamente di prendere parte alla festa di suo figlio. La dottoressa, tuttavia, non ascolterà affatto Yaman e si presenterà ugualmente alla villa, generando una forte tensione in Demir e Sevda.

Spoiler Terra amara: Adnan sarà ribattezzato con il nome di Yilmaz

La puntata di Terra amara di domenica 19 novembre vedrà al centro delle scene la festa dedicata ad Adnan. Per l'occasione Demir annuncerà di avere un regalo davvero speciale per suo figlio e tutti resteranno senza parole. Yaman annuncerà a tutti i presenti che suo figlio sarà ribattezzato con il nome di Yilmaz, suo padre biologico.

Fekeli sarà entusiasta di questa notizia e non potrà trattenere le lacrime, ma anche Zuleyha sarà piacevolmente sorpresa e non si aspettava un gesto simile da parte di suo marito. Umit, invece, nonostante la sua invadenza, non farà nulla di particolare per rovinare la festa del piccolo Adnan, ma Demir non riuscirà a godersi appieno il momento a causa del timore di una sua scenata.

Nel frattempo, Fikret porterà avanti la sua vendetta e approfitterà della riunione di famiglia per agire indisturbato.

Fikret andrà avanti con la sua vendetta provocando un incendio alle stalle

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di domenica 19 novembre, Gaffur vagherà senza meta alla ricerca di un riparo caldo. Alla fine, l'uomo si nasconderà nelle stalle di Demir e si addormenterà in preda alla stanchezza e alla fame. Fikret, ignaro di tutto, approfitterà del buio e dei festeggiamenti per appiccare il fuoco nelle stalle Yaman e Gaffur rischierà di restare intrappolato tra le fiamme.