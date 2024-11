Silvia e Michele verranno a sapere delle molestie di Fusco ai danni di Rossella nelle puntate di Un posto al sole dall'11 al 15 novembre. Le anticipazioni rivelano che i due coniugi non saranno d'accordo su come Rossella dovrebbe affrontare la situazione. Nel frattempo, Alberto riabbraccerà Federico ma riceverà una brutta notizia. Infine, Claudia andrà a trovare Guido che tenterà di nasconderle la convivenza con Cotugno.

L'appoggio di Luca ad Alberto

Le molestie del primario Fusco nei confronti di Rossella continueranno a tormentare la giovane dottoressa che dopo essersi sfogata con Nunzio parlerà con i suoi genitori.

Silvia e Michele si troveranno ad affrontare questa brutta situazione con idee diverse su come reagire. Nel frattempo Nunzio, dopo aver tradito Diana con Rossella, deciderà di parlare con la sua compagna di quello che è successo e la discussione non andrà affatto come lo chef si aspettava. Rossella vivrà dei momenti molto difficili a causa di brutte notizie che riguarderanno sia il campo lavorativo che la sua vita personale. Fusco continuerà a rendere la vita impossibile alla sua sottoposta e si farà sempre più evidente il suo abuso di potere. Per Nunzio, invece, sarà molto difficile allontanarsi da Diana in un momento così delicato della sua vita. Alberto sentirà molto la mancanza di suo figlio e ancora una volta troverà conforto in Luca De Santis.

Il medico saprà ascoltare Palladini e gli darà anche un consiglio che si rivelerà prezioso.

Una sorpresa imbarazzante per Guido

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Guido le cose si metteranno male. Il vigile dovrà affrontare la difficile convivenza con Cotugno e far quadrare i conti, ma la situazione si complicherà ulteriormente.

Claudia, infatti, deciderà di fare una sorpresa a Del Bue che non saprà come nasconderle il fatto che sia andato a vivere dal suo collega. Guido tenterà di non far sapere a Claudia che divide il suo appartamento con Alfredo e Cotugno, ma non è detto che ci riesca. Nel frattempo, per Alberto arriverà la gioia di poter riabbracciare finalmente il piccolo Federico.

Presto, però, per l'avvocato ci sarà una nuova delusione perché riceverà una brutta notizia.

Le brutte notizie per Rossella e Alberto

Cosa succederà ad Alberto Palladini? Non si esclude che Clara e Eduardo abbiano deciso di restare lontani da Napoli anche dopo il programma di protezione. La coppia ha discusso di questa scelta nei giorni scorsi e sembrava orientata a crearsi una nuova vita restando nel posto scelto per loro dalla polizia. Clara non ha minimamente pensato ad Alberto che potrebbe trovarsi a subire la scelta della madre di suo figlio come un fulmine a ciel sereno. Per Palladini sarebbe certamente un duro colpo perché per lui vivere lontano da suo figlio è stato un incubo. Ci saranno brutte notizie anche per Rossella, di cosa si tratta?

Anche in questo caso le trame non si espongono oltre, ma parlano di lavoro e sentimenti. Sul lavoro è probabile che Fusco rimuova Rossella dalla prestigiosa ricerca dopo aver intuito l'ostilità della dottoressa Graziani. Per quanto riguarda i sentimenti è possibile che Nunzio le chieda di aspettare ancora, visto che Diana è ancora molto fragile e non se la sentirebbe di lasciarla sola.