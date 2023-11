Leggendo le anticipazioni dell'ottava puntata di Amici i fan avevano appreso dell'incidente un po' imbarazzante nel quale è incappata Elena D'Amario: mentre ballava con Umberto Gaudino, la professionista è rimasta svestita ma non ha interrotto l'esibizione. Il 12 novembre questa scena è andata in onda parzialmente: la regia ha zoomato sul viso dell'allieva Gaia nel momento in cui la ballerina del cast era senza la parte superiore del suo outfit.

La soluzione di chi lavora ad Amici

Per giorni sul web si è parlato di quello che è successo durante le riprese dell'ottavo speciale di Amici: Elena D'Amario è rimasta svestita ballando con Umberto Gaudino.

I due professionisti del talent-show hanno dimostrato la coreografia che Gaia ha eseguito durante la gara, quella che è stata giudicata da Rossella Brescia.

I fan del programma erano curiosi di scoprire se l'incidente nel quale è incappata la ballerina sarebbe stato trasmesso in tv oppure se gli addetti ai lavori avrebbero trovato un escamotage per censurarlo sia a tutela della diretta interessata che dei telespettatori.

Domenica 12 novembre, dunque, è andata in onda la puntata senza alcun taglio nel montaggio: chi lavora per il format di Maria De Filippi ha adottato una mossa strategica per evitare che il pubblico a casa vedesse Elena senza il top che indossava durante il passo a due con il collega.

La 'strategia' per tutelare la professionista di Amici

Mentre Elena ed Umberto danzavano sulle note di un pezzo di Emma Marrone, dunque, la regia ha indugiato per qualche secondo sul viso perplesso dell'allieva che si è esibita subito dopo.

Chi ha seguito l'ultima puntata di Amici avrà notato che nel momento in cui D'Amario è rimasta senza la parte superiore del suo outfit (chi era in studio fa sapere che è rimasta senza reggiseno per un po' ma non si è mai fermata) le telecamere hanno zoomato sul volto di Gaia per poi tornare sui due professionisti quando la situazione è tornata alla normalità.

Chi ha montato lo speciale del 12 novembre (registrato giovedì 9), dunque, non ha fatto nessun taglio ma si è limitato a stringere l'inquadratura sulla titolare che poco dopo ha eseguito lo stesso passo a due con Gaudino.

La strana assenza di Simone ad Amici

L'incidente "censurato" di Elena D'Amario non è l'unico momento dell'ottava puntata di Amici ad aver creato chiacchiericcio sui social network.

Da qualche giorno si sapeva che Simone Galluzzo non era in studio quando è stato registrato l'ultimo speciale, anche se le anticipazioni non chiarivano il perché il giovane non fosse seduto al suo banco.

A confondere ancora di più i fan sono state le immagini che i social di Witty Tv hanno pubblicato poche ore prima dell'inizio della puntata su Canale 5.

In un video girato in sala relax, infatti, si vedono tutti i ragazzi prepararsi all'ingresso: i più attenti hanno notato che nel gruppo c'era anche il ballerino al quale Emanuel Lo ha sospeso la maglia durante la settimana.

"Scusate ma quello vestito di rosso è Simone, perché non era in puntata allora?", si è chiesta una spettatrice su Twitter (o X).

Il giovane, dunque, era nella scuola il giorno della registrazione ma non è mai entrato in studio: il motivo della sua assenza non sarebbe legato a problemi di salute ma ad una precisa scelta della produzione di tenerlo fuori nell'attesa che il suo professore decida se riconfermarlo nella classe oppure no.