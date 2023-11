In base agli spoiler di Terra Amara, nelle puntate in onda da lunedì 27 novembre a domenica 3 dicembre, Zuleyha apprenderà da Mujgan del tradimento del marito con Umit e non la prenderà bene. Altun infatti deciderà di vendere il 25% delle quote della sua azienda per andare via dalla cittadina insieme ai figli. Inoltre Fekeli e Fikret avranno modo di chiarirsi, mentre Mujgan deciderà di andare ad Istanbul per accettare una proposta di lavoro. Fikret quando apprenderà la notizia, correrà in aeroporto per chiederle di sposarlo.

Mujgan ritiene Demir innocente

Mujgan acconsentirà a scappare insieme a Fikret. I due si troveranno in albergo e la donna vedrà su un giornale quanto accaduto ad Umit. La dottoressa contatterà subito Bahtiyar per capire se è tutto vero. Intanto la bella Kahraman si sveglierà e nonostante si senta stordita, spiegherà le circostanze in cui è avvenuto l'incidente che l'ha portata vicino alla morte. Il primario dirà espressamente al procuratore come secondo lei l'autore è Demir.

Dopo che si è tenuta l'udienza, Fekeli e Lutfiye faranno rientro nella loro abitazione e troveranno Mujgan. Quest'ultima esternerà il suo pensiero circa l'innocenza di Demir e sul fatto che in prigione è finita la persona sbagliata.

Yaman scagionato dalle accuse grazie a Fekeli

Sermin si recherà in prigione per andare a trovare Demir. La bionda vorrebbe raccontare all'uomo che in realtà il vero nome di Umit è Ayla e che Sevda la nominava spesso nei momenti in cui era poco lucida. Per la donna questa è una chiara dimostrazione di come loro si conoscessero bene.

Yaman però non crederà alle sue parole e la caccerà via. Intanto Fikret apprenderà dell'accusa lanciata da Umit verso Demir e sceglierà di tornare nella cittadina, così da raccontare dettagliatamente quanto successo e discolpare il fratellastro.

Nel frattempo un gruppo di delinquenti farà incursione nella tenuta. Sevda interverrà poiché uno dei malavitosi ha sparato nella gamba di Adnan.

L'uomo sarà sul punto di ucciderla, ma Zuleyha lo colpirà con un'arma da fuoco. Entrambe le donne nasconderanno il corpo, promettendosi di non dirlo a nessuno. Successivamente Yaman sarà scagionato da ogni accusa grazie a Fekeli. Il giorno successivo i dipendenti della tenuta si attiveranno per sistemare i disastri provocati dalla banda. Fikret sarà considerato uno degli artefici, ma non sarà arrestato per carenza di prove. All'uscita dalla centrale di polizia troverà lo zio e finalmente avrà modo di chiarire ogni cosa.

Mujgan fa vedere a Zuleyha le foto di Umit e Demir

Mujgan mostrerà a Zuleyha le foto del tradimento di Demir con Umit e le farà capire come la donna potrà essere una minaccia per le sue nozze.

Altun le risponderà di sapere già tutto e che ha già perdonato il marito. In realtà però lei non era a conoscenza di nulla e sarà scioccata. Successivamente Fikret e Hekimoglu si baceranno, ma la donna non sarà più disposta a seguire i suoi piani.

Nel frattempo Zuleyha cederà il 25% delle azioni della sua azienda, così da poter andare via con i suoi bambini. Mujgan invece avrà una allettante proposta di lavoro ad Istanbul. Non appena Fikret lo scoprirà, correrà in aeroporto e le chiederà di sposarlo. Infine Yaman respingerà Umit e proverà a far cambiare idea alla moglie.