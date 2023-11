In base alle anticipazioni di Beautiful degli episodi in onda lunedì 27 a sabato 2 dicembre Taylor e Brooke litigheranno nuovamente ed arriveranno al punto lanciarsi addosso le tempere di Douglas. Ridge le inviterà a calmarsi, ma Hayes accuserà lo stilista che la guerra tra le due donne è colpa sua, in quanto ha sempre tenuto un atteggiamento ambiguo nei loro confronti. Inoltre Finnegan e Steffy ricorderanno i bei momenti passati a Montecarlo, mentre Bill dirà a Liam che secondo lui Douglas non è giusto che cresca insieme a Thomas.

Liam e Brooke sono preoccupati per Douglas

Deacon andrà a lavorare al Giardino e si incontrerà con Ridge. Quest'ultimo gli ribadirà di tenersi distante dalla sua famiglia. Intanto Liam e Brooke discuteranno del mancato invito alla festa per il ritorno di Finnegan e della volontà di Thomas di avere con sé Douglas. Entrambi si mostreranno preoccupati per le sorti del bambino. Inoltre Hope si recherà presso l'abitazione del padre, con l'intenzione di parlare con lui. Una volta giunta lì troverà però una persona misteriosa, la quale si presenterà come Lina, nuova compagna dello Sharpe. L'uomo arriverà prima che sua figlia possa farle ulteriori domande.

Deacon è convinto di non volere Sheila al suo fianco

Hope tornerà allo chalet e spiegherà a Ridge, Liam e Brooke quanto ha visto. Lo stilista sarà convinto del fatto che Deacon è un problema e che prima o poi le sue azioni lo porteranno a rovinare il rapporto con la giovane Logan. Sia Brooke che Liam esorteranno Forrester a ricredersi sull'uomo, dando la possibilità a Hope di poter vedere il padre liberamente.

Intanto Sharpe sarà sempre più certo di non volere al suo fianco Sheila, anche se lei lo rassicurerà.

Nel frattempo Finnegan e Steffy rivivranno i bei momenti trascorsi a Montecarlo. In tutto questo Douglas sarà contento di stare insieme a Thomas ed Eric, ma Hope desidererà riaverlo al suo fianco. Il giovane Forrester le ribadirà che non si separerà mai più dal bambino.

Brooke non appena verrà a conoscenza della notizia, deciderà di confrontarsi con il patriarca Forrester. Il dialogo con l'anziano però sarà interrotto da Taylor. La situazione degenererà e le due donne finiranno per lanciarsi l'una verso l'altra le tempere di Douglas.

Thomas chiede a Hope di poter parlare da solo con Hope

,Ridge troverà Logan senior e Hayes tutte sporche dei colori ed inviterà entrambe a pensare solo al bene del bambino. Taylor risponderà prontamente allo stilista e gli farà presente come questo astio è colpa sua, in quanto ha sempre avuto con tutte e due un atteggiamento strano. Intanto Bill manifesterà a Liam il concetto che Thomas non è la persona più idonea a fare da padre al piccolo e che debba crescere pure con la famiglia Logan.

Dello stesso parere non sarà Steffy, la quale dirà alla sorellastra che è giusto che suo nipote abbia un legame con il padre. Infine Thomas chiederà alla sorella di poter dialogare da solo con la giovane Logan.