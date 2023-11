Nelle puntate di Terra amara in programma dal 4 al 9 dicembre su Canale 5, Fikret piangerà Mujgan, morta in un incidente aereo. Demir Yaman, invece, vorrà porre fine alla vita di Umit, che non sembrerà intenzionata rinunciare alla loro relazione clandestina. Intanto Sermin ritroverà sua figlia Betul a Cukurova dopo che ha passato tanto tempo in Francia e ne sarà piacevolmente sorpresa.

Anticipazioni Terra amara: Fikret devastato dalla morte di Mujgan

Sevda riceverà un biglietto anonimo in cui un testimone della rapina avvenuta alla fattoria Yaman chiederà a lei e Zuleyha una cospicua somma di denaro per non denunciarle dell'uccisione di uno dei banditi.

La cantante a questo punto rintraccerà Altun a Cipro, la quale dovrà far ritorno a Cukurova per risolvere tale questione spinosa con Sevda.

Fikret, intanto, apparirà devastato dopo che Mujgan è morta in un incidente aereo. In particolare l'uomo sotterrerà l'ascia di guerra nei confronti di Demir e deciderà di occuparsi del piccolo Kerem Ali, rimasto di orfano di entrambi i genitori. A tal proposito, Fikret chiederà a Fekeli di intestare tutto il suo patrimonio al bambino.

Demir vuole uccidere Umit, Zuleyha lo convince a ripensarci

Umit, intanto, perseguiterà Demir, essendo incapace di rassegnarsi alla fine della loro relazione. L'imprenditore però dimostrerà di non sopportare più l'invadenza dell'ex amante, tanto da volerla uccidere.

Comunque Zuleyha riuscirà a dissuadere suo marito da tale proposito: dopo un chiarimento i due coniugi faranno ritorno insieme alla fattoria dove le cose sembreranno tornare alla normalità.

Intanto la guardia civile si recherà alla tenuta Yaman per portare Zuleyha e Sevda in gendarmeria dopo la denuncia di omicidio a loro carico di un malvivente.

Le forze dell'ordine si metteranno a cercare il suo corpo nei dintorni di villa Yaman, ma non trovando alcuna prova in tal senso saranno costrette a rilasciare le due donne.

Sermin sorpresa dal ritorno di Betul

Betul, invece, giungerà a sorpresa a villa Yaman. Sermin apparirà incredula e felice di poter riabbracciare sua figlia.

La ragazza informerà sua madre di aver acquistato la villa che un tempo era sua e del dottor Sabahattin con i soldi ricavati dal suo divorzio con il marito francese.

Fikret, intanto, appianerà le divergenze con Demir, mentre Sevda implorerà Umit di lasciare Cukurova per rifarsi una vita altrove.

Nel frattempo Sermin racconterà a Betul che Demir ha una relazione clandestina con la direttrice dell'ospedale, che poi è anche la figlia segreta della cantante. Per questo motivo, la nuova arrivata deciderà di avvicinarsi a Umit in modo da farsela amica.

Infine proprio Umit racconterà a Zuleyha di attendere un figlio da Demir. La protagonista però non si perderà d'animo, tanto da informare la rivale che suo marito le porterà via il bambino per crescerlo accanto ai fratellini.