Un nuovo personaggio farà il suo ingresso nelle prossime puntate di Terra Amara: Betul Arcan, la figlia di Sermin e Sabahattin, rientrerà da Parigi e la sua presenza sarà destinata a creare scompiglio. Di Betul le trame avevano parlato fin dai primi episodi della soap ma finora non era mai comparsa in scena.

Dopo aver divorziato dal francese Pierre, la giovane deciderà di riacquistare la casa che un tempo era stata dei suoi genitori e da subito il suo intento sarà chiaro: rovinare lo zio Demir e tutta la sua famiglia. Betul non ne vorrà sapere di essere estromessa dall'azienda di famiglia e cercherà con ogni mezzo di ottenere potere.

Sermin accoglie la figlia

Sermin confesserà all'amica Fusun di non aver ricevuto il bonifico che la figlia le invia regolarmente ogni mese dopo il suo matrimonio con il ricco francese Pierre. Preoccupata per l'assenza di notizie, quindi Sermin deciderà di contattarla telefonicamente dal salotto di casa Yaman, non avendo abbastanza soldi per pagare la costosa telefonata verso Parigi.

Con grande stupore e felicità, però, Sermin appena arriverà a casa del cugino si ritroverà davanti proprio la figlia. Betul, infatti, informerà la madre di aver divorziato da Pierre e di essere intenzionata a stabilirsi per sempre ad Adana. Proprio in virtù di questa decisione, la giovane comunicherà alla madre di aver riacquistato la casa adiacente a quella dello zio, che per altro prima era la dimora di Sermin e Sabahattin.

Le subdole intenzioni di Betul

Demir acconsentirà a tale acquisto certo di potersi fidare della nipote, ma in realtà i fatti gli daranno torto. Infatti, la storyline del personaggio di Betul si intreccerà ben presto con quella relativa alla scoperta da parte di Sevda di essere la madre di Umit.

Fusun comunicherà a Sermin di aver scoperto che il vero nome di Sevda è in realtà Fatma Ozden, per cui incrociando alcuni fattori verrà a galla che si tratta della madre della dottoressa.

Sermin a sua volta comunicherà alla figlia tale scoperta, aggiungendo di avere l'intenzione di parlarne con Demir.

Betul al contrario bloccherà la madre, spingendola a tacere fino a quando non potranno usare questa preziosa informazione contro il parente. Infatti l'intenzione di Betul sarà quella di distrugge l'impero finanziario dello zio per avere sempre più potere. E la prima mossa non tarderà ad arrivare, visto che il giorno successivo al dialogo con la madre, Betul fingerà di svenire per strada per agganciare Umit e poterla conoscere.