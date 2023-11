Le anticipazioni di Terra Amara dal 27 novembre all'1 dicembre rivelano Umit si risveglierà dal coma e mentirà accusando di aggressione Demir. Per aiutarlo la moglie Zuleyha farà catturare Fikret da due uomini, anche se ben presto lui riuscirà a liberarsi e poi prenderà una decisione inaspettata: dopo aver appreso che Umit ha incolpato Yaman del suo ferimento, infatti il nipote di Lutfiye deciderà a tornare a Cukurova per ammettere la propria responsabilità e scagionare così il fratello Demir.

Intanto Sermin vorrà vederci chiaro in merito al legame tra Sevda e Umit.

Umit si sveglia dal coma e accusa Demir di aggressione

Dopo quanto accaduto a Umit, la quale è finita in coma in seguito a una rovinosa caduta per le scale, Fikret è fuggito senza prestarle soccorso e alla fine Demir è stato accusato di tentato omicidio.

Nelle prossime puntate, durante un soggiorno in albergo, Mujgan finirà per leggere un articolo sul giornale, apprendendo cosa è successo a Umit. In seguito la donna contatterà Bahtiyar, scoprendo che Fekeli sospetta che il vero colpevole dell'accaduto sia Fikret.

Quando Umit si risveglierà dal coma e sarà in grado di testimoniare, coglierà l'occasione per confermare le accuse contro Demir, sotto lo sguardo di Zuleyha che si ritroverà quindi ad assistere all'arresto del marito.

Altun non esiterà a correre in soccorso di Yaman e metterà Sadi al corrente di un piano per salvarlo.

Mujgan torna a Cukurova, Fikret aggredito

Mujgan rientrerà a Cukurova per parlare con Fekeli e Lutfiye dell'arresto di Demir, dicendo che non può essere stato lui a causare la caduta di Umit per le scale. In tale circostanza la dottoressa Hekimoglu verrà a conoscenza della relazione tra Fikret e la sua collega.

Intanto Fekeli non avrà alcun dubbio circa la colpevolezza del nipote, ignaro dell'aggressione che si consumerà al di fuori da Cukurova ai danni di Fikret, il quale si ritroverà a essere imprigionato da Zuleyha. Anche se comunque ben presto il giovane riuscirà a liberarsi e scappare grazie a sua zia Lutfiye.

Fikret pronto a scagionare Demir

Notando lo strano atteggiamento di Sevda nei confronti di Umit, la quale non fa altro che difenderla, Sermin non esiterà a tormentarla di domande, finendo per essere cacciata di casa da Gulten. Non volendosi arrendere, Sermin si recherà in carcere da Demir e qui continuerà a scavare a fondo sul legame tra Sevda e la dottoressa Kahraman, venendo mandata via da Yaman stesso.

Intanto la voce che Umit ha accusato Demir di averla spinta dalle scale giungerà alle orecchie di Fikret, il quale deciderà di rientrare a Cukurova e confessare la propria colpevolezza, scagionando così suo fratello. Infine, mentre Fekeli consolerà Mujgan, in preda alle lacrime, scoprirà che Lutfiye è andata a cercare suo nipote.