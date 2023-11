Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 21 novembre rivelano che c'è stato il ritorno di Alessandro Vicinanza nel cast del trono over. Dopo la fine della sua storia d'amore con Ida Platano e il debutto dell'ex dama del trono over come tronista, il cavaliere ha scelto di rimettersi in gioco, ma non l'ha fatto per corteggiare di nuovo la sua ex donna.

Il ritorno di Alessandro Vicinanza nello studio del talk show

Il percorso di Ida Platano nelle vesti di tronista prosegue nello studio della trasmissione di Canale 5 e nel corso della registrazione di lunedì 20 novembre c'è stato un nuovo acceso scontro verbale tra lei e Roberta.

La dama napoletana aveva citato anche Alessandro Vicinanza, ammettendo di non aver ancora digerito il fatto di non aver potuto provare a costruire un rapporto con lui, dato che Ida glielo avrebbe "rubato" nel giro di pochi giorni. Roberta aveva ammesso così di non aver ancora dimenticato del tutto il cavaliere napoletano. E proprio nel corso della registrazione di questo martedì 21 novembre, c'è stato il rientro in studio di Alessandro. Contrariamente a ogni aspettativa il cavaliere ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco per cercare la sua anima gemella, ma non per corteggiare di nuovo la sua ex donna.

Ida rivede Alessandro, ma lui non vuole corteggiarla: registrazione U&D del 21 novembre

Alessandro non intende far breccia nel cuore di Ida: ormai la loro storia d'amore è chiusa ed entrambi hanno scelto di intraprendere due strade differenti.

Ida porterà avanti il suo percorso da tronista "classica", mentre Alessandro avrà la possibilità di iniziare a conoscere e frequentare le nuove dame presenti nel cast del trono over.

Tra i due ex fidanzati c'è stata anche un'accesa discussione in studio per la fine della loro relazione, dopodiché Alessandro si è concesso un ballo assieme a Roberta. Non si esclude che, alla luce delle considerazioni fatte dalla dama napoletana nel corso della precedente registrazione i due possano decidere di riprendere un rapporto.

Marcantonio liquida Roberta e torna da Emanuela: lei non la prende bene

Intanto Roberta si è ritrovata a fare i conti con il rifiuto da parte di Marcantonio che, nonostante il bacio, ha ammesso di non sentire un forte trasporto nei confronti della dama napoletana.

Il cavaliere ha poi svelato di provare qualcosa di forte nei confronti di Emanuela e in studio ha aggiunto di voler andare via con lei. Ma la dama non ha accettato e non ha perdonato il bacio che c'è stato tra lui e Di Padua.