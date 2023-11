È trascorso circa un mese da quando Ida e Alessandro hanno messo fine alla loro storia d'amore e un paio di settimane da quando lei è diventata la nuova tronista di Uomini e donne. Interpellato da Di Più Tv sulla nuova avventura che l'ex fidanzata ha deciso di intraprendere su Canale 5, Vicinanza ha detto che lei avrebbe preferito i riflettori all'amore e che lui non intende tornare in studio per corteggiarla. Il cavaliere ha anche smentito le voci che sono circolate su un presunto tradimento nei confronti di Ida nell'anno in cui sono stati una coppia.

Il parere sul debutto di Ida sul trono di U&D

A breve dovrebbe andare in onda su Canale 5 la puntata di U&D in cui è stato ufficializzato il ritorno di Ida nel cast. Il pubblico a casa assisterà "all'insediamento" di Platano sul trono e all'inizio della sua nuova avventura nel dating show di Maria De Filippi.

Nel presentarsi ai suoi futuri corteggiatori la tronista ha chiarito di essere tornata single da poco e non per sua volontà: sarebbe stato Alessandro a chiudere la relazione dopo quasi un anno.

Vicinanza ha rilasciato un'intervista sull'ex fidanzata e su come ha reagito quando ha saputo che ha accettato di essere tronista a poche settimane dalla loro rottura.

Il chiarimento sul rientro nel parterre over

"Ida ha scelto di diventare un personaggio tv, ai sentimenti ha anteposto la carriera", ha dichiarato Alessandro, dicendosi sereno e con la coscienza pulita quando gli è stato chiesto di commentare la decisione di Platano di accettare il trono poco tempo dopo la loro rottura.

"Io non ho nulla da rimproverarmi.

Ho girato il mondo con lei, l'ho trattata come una principessa, le ho presentato i miei affetti, le ho dato tutto l'amore che una donna merita", ha aggiunto Vicinanza.

In merito a un suo possibile ritorno nel dating show per cercare di riconquistare l'ex fidanzata invece ha detto: "Non la corteggerò, non cercherò di riprendermela perché non merita che lo faccia".

Il pensiero di Roberta

Alessandro ha anche smentito le voci che sono circolate su suoi presunti tradimenti a Ida durante la relazione: "Non l'ho mai tradita e questi rumor mi hanno ferito, così come il fatto che lei non mi abbia protetto perché sa che tutto questo non è vero".

Anche se non fa più parte del cast di U&D, Vicinanza è stato menzionato durante lo scontro che Ida ha avuto con Roberta. Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Di Padua ha citato diverse volte il cavaliere mentre litigava con Platano in merito all'interesse che entrambe hanno avuto per gli stessi uomini del parterre.

Quando Tinì Cansino le ha chiesto se le piacerebbe riprendere una conoscenza con Alessandro, la dama ha detto di non avere ancora le idee chiare ma di non aver mai accettato il fatto che lui non l'abbia preferita a Ida.