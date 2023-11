Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 3 novembre su Rai1, Vittorio noterà una crescente affinità tra Matilde e Tancredi e deciderà di ritirarsi per favorirli. Matteo cercherà di avvicinarsi a Maria nonostante la sua crescente distanza, mentre Marcello pianificherà un incontro con il sindaco per risolvere una complessa questione aziendale. Infine, Concetta affronterà le varie sfide da parte di Botteri, compresa una prova cruciale.

Matteo prova ad avvicinarsi a Maria

Dopo il memorabile bacio che ha segnato un punto di svolta nel loro rapporto, Matteo, guardando al futuro, si impegnerà a tessere un piano di avvicinamento più profondo e significativo con Maria.

Tuttavia, le prospettive non saranno del tutto rosee, perché Maria continuerà a mostrarsi fredda in quanto è ancora sentimentalmente impegnata con il contabile Vito Lamantia, attualmente in Australia per questioni lavorative.

Marcello si dedicherà con zelo all'organizzazione di un incontro di vitale importanza con il sindaco di Sperti. Lo scopo di questa riunione sarà affrontare e risolvere la complessa questione relativa al trasferimento imminente dell'azienda Tessuti Colombo sui terreni della famiglia Frigerio.

Botteri mette alla prova Concetta

Concetta dimostrerà un'incredibile determinazione nell'affrontare e superare una serie di sfide imposte da Botteri. La donna sarà chiamata a superare ostacoli sempre più complessi ma, nonostante la natura impegnativa delle prove, Concetta sarà pronta ad affrontarle con coraggio e determinazione superando addirittura un test cruciale.

Tutto ciò avverrà comunque alle spalle della stilista Maria Puglisi: di fatto, l'obiettivo comune di Botteri e Concetta sarà quello di preservare Maria da qualsiasi coinvolgimento.

Vittorio vedrà Matilde e Tancredi insieme e noterà la profonda affinità che si sviluppa tra loro. Man mano che il legame tra i due si consolida, Vittorio giungerà alla conclusione di doversi mettere da parte.

Riassunto della puntata precedente del Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 2 novembre, Umberto suggerisce a Tancredi un piano per ostacolare la Tessuti Colombo. Matilde prende la decisione di chiarire le cose con Vittorio, stabilendo che il loro rapporto deve rimanere strettamente professionale.

Botteri scopre che Concetta è stata assunta come sarta al Paradiso e, indispettito per non essere stato coinvolto nella decisione, decide di mettere in difficoltà la giovane donna. Infine, Matteo, per proteggere Maria da problemi, decide di andarsene da casa sua.