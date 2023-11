Nell'appuntamento con Terra Amara di sabato 11 novembre secondo le anticipazioni ci sarà la resa dei conti tra Demir e Fikret. I due fratellastri si troveranno per la prima volta ad avere faccia a faccia sul loro passato e per Yaman sarà molto difficile metabolizzare la realtà su suo padre Adnan. Fikret rapirà Demir fingendo un guasto alla sua auto e gli parlerà di tutta la sofferenza vissuta per colpa di suo padre. Yaman non riuscirà a credere alle sue parole e dopo un durissimo scontro con lui si recherà a Istanbul per parlare con la e governante della villa e chiederle informazioni sul passato di Adnan.

Fikret deciso a rivelare tutta la verità a Demir

Fikret deciderà di mostrare a Demir il suo vero volto e per farlo fingerà di avere l'auto in panne. Yaman si fermerà a prestare soccorso e sarà colpito alla testa prima di essere rapito. Quando si risveglierà, Demir vedrà Fikret e capirà che è lui l'autore delle lettere anonime e dei dispetti alla sua azienda. Yaman sarà legato ad una sedia e non potrà in alcun modo reagire, mentre Fikret gli racconterà tutto il suo passando, rivelandogli di essere il suo fratellastro. Tra i due ci sarà un durissimo scontro verbale e quando Demir verrà slegato i due fratellastri arriveranno anche alle mani. Nonostante le minacce di Fikret, Yaman non avrà nessuna intenzione di eseguire i suoi ordini e dire a tutti che suo padre era in realtà un uomo disonesto.

Yaman prigioniero di Fikret capirà che è lui l'autore dei sabotaggi e delle lettere

Demir deluso da suo padre Adnan Yaman e da Zuleyha

Dopo lo scontro con FIkret, Demir andrà a Istanbul in cerca della verità su suo padre. L'uomo andrà a bussare alla porta di Esma, la ex governante della villa quando lui era ancora un bambino. La donna con il suo racconto gli confermerà che suo padre era stato cercato da una donna con suo figlio e capirà che Fikret non gli ha mentito. Per Demir sarà un duro colpo pensare che il defunto Adnan Yaman abbia potuto fare una cosa simile e sarà deluso anche da sua moglie. Esma, infatti, gli dirà che pochi giorni prima Zuleyha e Sevda erano state da lei e le avevano chiesto le stesse informazioni.