Le avventure dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore proseguono anche nella settimana che va dal 20 al 24 novembre 2023. Secondo le anticipazioni Tancredi di Sant’Erasmo avrà un incidente durante un litigio con Vittorio Conti: verrà investito da un'auto e finirà in ospedale. Marcello Barbieri e Matteo Portelli, invece, uniranno le loro forze nella eterna lotta contro Umberto Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Matteo fa fallire un piano di Umberto

Marcello, dopo non essere stato coinvolto negli affari del grande magazzino, chiederà aiuto al fratellastro Matteo per ottenere delle informazioni.

Alla fine, però, sarà Vittorio a dargli fiducia dandogli in gestione la parte economica di una campagna pubblicitaria del Paradiso. Umberto sarà pronto a mettergli il bastone tra le ruote, ma il suo piano fallirà grazie all’intervento di Matteo.

Vito progetterà la sua nuova fabbrica e sarà felice di poter realizzare il piano di Matilde e di suo padre. Maria invece vorrà organizzargli una sorpresa, per questo le sue coinquiline decideranno di lasciarle la casa libera. Sempre per quanto riguarda Maria, tutti i dipendenti del Paradiso non vedranno l'ora di vedere il vestito da lei realizzato per il lancio della collezione natalizia.

Tancredi si confida con Guarnieri e affronta Vittorio

Vito chiederà a Matteo un grosso favore, di cosa si tratterà?

Dalle anticipazioni di evince che sarà un incarico e la situazione tra i due potrebbe far sentire a disagio Maria, per questo Matteo le dirà che è disposto a lasciare l'impegno preso se la cosa la fa sentire in imbarazzo. Matteo, inoltre, si alleerà con Marcello nella lotta contro Umberto e gli dirà per quale ragione ha degli debiti con gli strozzini.

Clara scoprirà che Alfredo ha un secondo lavoro, ma lui le chiederà di non dirlo alla sua fidanzata Irene.

Tancredi si convincerà di poter superare la crisi Matilde. Per liberarsi la coscienza confesserà a Umberto di essere il responsabile dell’incendio avvenuto al mobilificio Frigerio, mentre a Vittorio di aver bisogno di tempo per rivelare la verità a Matilde.

Tancredi vittima di un incidente

Delia chiederà a Roberto di convincere Agata a iscriversi a una scuola serale di disegno, senza immaginare che la ragazza dovrà fare i conti con il dissenso di padre Ciro.

Tancredi avrà l'ennesimo confronto con Vittorio. Sarà talmente accesso che nel parapiglia Tancredi verrà investito da un’auto. Finirà in ospedale privo di sensi e Conti sarà abbastanza sconvolto per l'incidente. Le condizioni di salute di Tancredi miglioreranno e quando avrà modo di incontrarlo Vittorio gli farà una promessa: non si metterà più tra lui e Matilde. Tancredi, invece, stupirà con un gesto inaspettato che rivoluzionerà il futuro della moglie.