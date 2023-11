Al termine della puntata di U&D del 10 novembre i fan si sono chiesti cosa sia successo tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino lontano dai riflettori dato che i due hanno lasciato il programma pressati dalle critiche degli opinionisti e del resto del cast.

E' stato il blogger Pugnaloni a fare chiarezza facendo sapere che Laudicino e Di Brino continuano a frequentarsi a più di una settimana di distanza dall'ultima registrazione alla quale hanno partecipato.

Novità sul sentimento sbocciato a U&D

Laudicino e Di Brino hanno monopolizzato intere puntate di U&D nell'ultimo periodo, ma da oltre una settimana la loro avventura nel Trono Over si è conclusa.

Venerdì 10 novembre è stata trasmessa su Canale 5 l'ultima apparizione della dama e del cavaliere agli Elios: i due hanno deciso di lasciare il programma come risposta alle tantissime critiche che hanno ricevuto da chi non ha mai creduto ai sentimenti che dicono di provare l'uno per l'altro.

Gli spettatori del dating-show sono curiosi di sapere se Laudicino e Di Brino torneranno in studio dopo la frettolosa uscita di scena di oggi, una decisione che la donna ha preso in preda all'ira: "Mi avete rotto tutti, questo non è il mio contesto".

Anche l'ex di Gemma ha preso la palla al balzo per abbandonare il format del quale è stato assoluto protagonista da metà settembre: "Me ne vado, non ce la faccio più".

Smentito il rientro nel parterre di U&D

Alla fine della puntata di U&D del 10 novembre molti fan si sono chiesti se Elena e Maurizio hanno più partecipato alle registrazioni dopo il recente abbandono: a rispondere a questa domanda è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Tra le Story che il blogger ha postato sul suo profilo nelle ultime 24 ore, infatti, spicca quella in cui ha riportato le anticipazioni su quanto è successo tra la dama e il cavaliere dopo la spettacolare uscita di scena di oggi.

"Loro sono una coppia e si stanno conoscendo/frequentando al di fuori", ha fatto sapere il ragazzo che aggiorna i telespettatori su tutto quello che accade durante le riprese del dating-show.

Lorenzo ha anche ricordato ai suoi follower che è passata più di una settimana dalla registrazione che il pubblico di Canale 5 ha appena visto e nel frattempo la redazione ha messo in cantiere altre tre nuove puntate: Laudicino e Di Brino non hanno preso parte a nessuno degli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto dal 5 al 7 novembre.

L'antefatto che ha condotto all'addio

La frequentazione tra Laudicino e Di Brino è stata al centro delle dinamiche dell'ultimo mese di programmazione di U&D: i due hanno raccontato delle uscite a cena che hanno fatto, dei timidi baci che si sono scambiati ma anche del desiderio che avevano di conoscere anche altre persone per capire se si erano scelti per davvero.

Gianni, Tina ma anche Maria De Filippi hanno indagato a lungo e in maniera minuziosa su questo rapporto, tant'è che molti di loro sono arrivati alla conclusione che potrebbe esserci qualcosa di non detto (come un'intimità che i due non hanno mai ammesso di aver vissuto).

Il resto è storia di quanto si è visto oggi in tv, con la decisione di un addio congiunto che allo stato attuale appare definitivo.