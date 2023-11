Una nuova puntata serale di Terra Amara andrà in onda domenica 26 novembre e le anticipazioni annunciano che Umit sarà in fin di vita a causa di una brutta caduta dalle scale che avrà durante una discussione con Fikret.

La dottoressa sarà trovata da Sermin e Fusun che la porteranno in ospedale. Nel frattempo, Fikret lascerà in segreto Cukurova con Mujgan, mentre Demir sarà arrestato ingiustamente per il tentato omicidio di Umit. Infine, Sevda sarà in pena per sua figlia che continuerà a versare in gravi condizioni.

Fekeli fermerà l'ennesimo piano contro Demir e caccerà suo nipote

Umit aiuterà il suo complice con l'ennesimo piano ai danni di Demir: Fikret incontrerà Zuleyha per parlare dei suoi problemi con il fratellastro, mentre la dottoressa avrà il compito di fotografare i due insieme. Lo scopo sarà quello di far litigare Zuleyha e suo marito con le foto compromettenti. Sevda, però, impedirà tutto questo avvisando Fekeli che dopo un duro scontro manderà suo nipote via da Cukurova. Ali Rahmet, inoltre, parlerà a Demir della complicità tra Umit e Fikret mandandolo su tutte le furie. Yaman si recherà immediatamente a casa di Umit per chiederle di sparire per sempre dalla sua vita e lasciare la città. La dottoressa implorerà Demir di perdonarla, spiegandogli che Fikret l'ha minacciata, ma Yaman non la ascolterà.

La fuga di Fikret e la caduta di Umit

Fikret, invece, avrà una brutta discussione con Fekeli che dopo aver scoperto l'ennesimo piano ai danni di Demir lo caccerà da Cukurova. L'uomo ne parlerà con Mujgan che gli proporrà di ricominciare una vita insieme in un altro paese. La proposta della dottoressa sarà accettata da Fikret, ma a patto che lei e Kerem Ali lascino il ranch di nascosto, senza salutare Fekeli.

Anche se sarà una condizioni difficile da digerire, Mujgan seguirà il suo cuore e lascerà una lettera di addio ad Ali Rahmet prima di partire. Nel frattempo, Fikret andrà a casa di Umit per prendere le sue cose e comunicare alla sua complice che la loro battaglia è finita. I progetti di Fikret non piaceranno affatto alla dottoressa che dopo il rifiuto ricevuto da Demir non potrà sopportare un altro addio.

Umit proverà in tutti i modi ad impedire all'uomo di andare via e la discussione si farà sempre più accesa.

Sevda in pena per le condizioni di salute di Umit

Umit proverà a trattenere fisicamente Fikret, provando a spingerlo in casa, ma il suo tentativo finirà molto male. La dottoressa cadrà giù per le scale e perderà i sensi. Fikret si precipiterà a soccorrerla, ma non riuscirà a rianimarla. L'uomo non potrà trattenersi oltre e deciderà di fuggire lasciando Umit in fin di vita. Sermi e Fusun troveranno la dottoressa in gravi condizioni e la porteranno in ospedale, sperando di salvarle la vita. Intanto a casa Yaman Demir sarà sul punto di dire a Zuleyha tutta la verità su lui e Umit, quando alla villa irromperà la polizia. Le forze dell'ordine arresteranno Yaman con l'accusa di tentato omicidio di Umit. Sevda sarà in pena per sua figlia, ancora in coma, e non riuscirà a credere che a ridurla così sia stato Demir.