Zeynep donerà il suo sangue a Nihan salvandole la vita nelle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda). Le anticipazioni spiegano che la sorella di Kemal correrà in ospedale con lui, perché la vita di Nihan sarà appesa a un filo dopo un incidente. I medici chiederanno disperatamente del sangue e l'arrivo di Zeynep si rivelerà fondamentale. Anche Emir si darà da fare per trovare le sacche necessarie, ma senza Zeynep per Nihan sarebbe stato troppo tardi.

Il tragico incidente di Nihan

La verità sulla piccola Deniz ha i giorni contati e presto Kemal scoprirà di essere diventato padre.

L'uomo non prenderà bene il fatto che Nihan gli abbia mentito per così tanto tempo, ma alla fine l'amore sarà più forte di tutto. Tra Kemal e Nihan ci sarà un emozionante chiarimento ed entrambi saranno decisi a vivere un futuro insieme lontano da Emir. Mentre Nihan inviterà alla prudenza, però, Kemal sarà stufo di aspettare e penserà che obbligare la donna a scappare con lui e la bambina sia la soluzione più giusta. Senza dire nulla a Nihan, Kemal prenderà Deniz ed in questo modo la donna sarà costretta a seguirlo con l'auto. Quello che Kemal non riuscirà a prevedere, però, sarà un grave incidente. La donna si accorgerà che i freni della sua auto all'improvviso non funzionano e andrà a sbattere contro un albero.

Kemal riuscirà a chiedere aiuto grazie all'arrivo di Ayhan e Leyla e Nihan sarà portata in ospedale in condizioni disperate. I medici sottoporranno subito la donna a una delicata operazione, ma la carenza di sangue sarà il problema principale per Nihan che lotterà tra la vita e la morte.

La fuga disperata di Kemal e Zeynep

Tutti saranno preoccupati per Nihan, anche Fehime che in lacrime non farà altro che pregare per lei.

I medici saranno molto chiari: se non arriva il sangue di cui la paziente ha bisogno, non ce la farà. Emir sarà in preda al panico e ordinerà a Tufan di far arrivare immediatamente in ospedale molte sacche di sangue, ma anche Kemal si darà da fare. Soydere, sentendosi profondamente in colpa, farà di tutto per salvare la situazione e telefonerà a Zeynep, ricordandosi che la ragazza ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan.

Zeynep si recherà all'appuntamento con Kemal e inizierà una corsa contro il tempo per salvare la vita di NIhan. La sorella di Kemal sarà sottoposta a tutte le analisi del caso e poi farà il prelievo che si rivelerà fondamentale per scongiurare il peggio.

Nihan e Zeynep unite da uno strano destino

Tra Zeynep e Nihan, nella prima stagione, era nata un'amicizia che poi è andata distrutta a causa di Emir. Zeynep, infatti, si è innamorata perdutamente del marito di Nihan che, seppure non ricambiato, non ha occhi che per sua moglie. La gelosia ha accecato Zeynep che ha sempre desiderato inutilmente di prendere il posto di Nihan. Quest'ultima, invece, ha provato ad accettare Zeynep in famiglia come moglie di suo fratello Ozan, ma ha sempre dubitato della sua sincerità.

I dubbi di Nihan si sono rivelati esatti quando grazie a delle immagini ha scoperto che Emir e Zeynep avevano una relazione clandestina alle spalle di Ozan che poco prima di morire ha sofferto moltissimo per questo. Il destino, adesso, unisce Zeynep e Nihan con una trasfusione che si rivelerà fondamentale per la vita della protagonista.