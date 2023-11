La soap opera Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni annunciano un duro scontro tra Fikret e Umit che finirà con una brutta caduta della donna. Dopo aver ricevuto la visita di un furioso Demir, che le chiederà di sparire dalla sua vita, Umit incontrerà Fikret che le annuncerà la sua partenza con Mujgan. Sentendosi sola e disperata, Umit proverà a impedire al suo complice di abbandonarla, strattonandolo, ma perderà l'equilibrio e cadrà dalle scale. Fikret proverà a rianimare Umit, ma non ci riuscirà e quindi scapperà per raggiungere la Germania con Mujgan.

Umit umiliata da Demir che scoprirà i suoi inganni

Parlando con Fekeli, Yaman verrà a sapere che la sua ex amante in realtà era d'accordo con Fikret per distruggere il suo matrimonio. Furioso, Demir andrà a casa di Umit e le chiederà di sparire per sempre dalla sua vita, esprimendole tutto l'odio che prova per lei.

La dottoressa, in lacrime giustificherà il suo comportamento dicendo che era minacciata da Fikret e aggiungerà di essere davvero innamorata di Demir, ma lui non vorrà sentire ragioni e ripenserà a tutti gli inganni messi a segno con Fikret: "O lasci Cukurova o dovrò costringerti", le dirà freddamente Yaman che non avrà alcuna intenzione di perdonare la sua ex amante e la lascerà con il cuore a pezzi.

Fikret annuncerà la sua partenza, Umit si sentirà abbandonata da tutti

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori Umit che, dopo aver affrontato la rabbia di Demir, riceverà l'ennesima delusione da Fikret. Quest'ultimo, dopo aver progettato la sua fuga con Mujgan, andrà da Umit per comunicarle la prossima partenza.

La dottoressa si sentirà profondamente tradita dal suo complice che le aveva promesso di portare a termine il piano contro Demir. Fikret incolperà Umit attribuendole la responsabilità del fallimento dei loro progetti, visto che lei si era innamorata davvero di Yaman. La dottoressa, in lacrime, farà di tutto per impedire a Fikret di lasciarla da sola.

Umit sola e in gravi condizioni dopo essere caduta

Le trame di Terra amara rivelano che Umit proverà a fermare fisicamente Fikret, spingendolo e strattonandolo. Durante lo scontro, però, la dottoressa perderà l'equilibrio e cadrà giù per le scale, mandando Fikret nel panico. L'uomo si precipiterà giù per aiutare Umit che sarà a terra priva di sensi, ma i suoi tentativi di rianimarla risulteranno vani. Alla fine Fikret lascerà Umit in gravi condizioni per raggiungere Mujgan e partire con lei per una nuova vita in Germania.