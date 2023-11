Domenica 26 novembre, i concorrenti del Grande Fratello hanno effettuato il gioco della bottiglia. Arrivato il turno di Perla Vatiero, la giovane ha scelto "obbligo" e quindi Marco Maddaloni ha deciso che dovrà dormire insieme al suo ex Mirko Brunetti. Sebbene la giovane si sia rifiutata, gli altri inquilini hanno fatto notare che non si può dire di no a una penitenza.

Marco Maddaloni categorico: 'Se dovesse entrare Greta gli dico che Mirko e Perla devono dormire insieme'

Durante il gioco della bottiglia Perla Vatiero ha deciso di scegliere l'obbligo.

Dunque Marco Maddaloni ha chiesto alla concorrente di dormire insieme al suo ex Mirko Brunetti. Ovviamente Vatiero ha rifiutato anche per via della situazione complicata che il suo ex ha lontano dai riflettori con Greta Rossetti. Maddaloni però è stato categorico sulla "penitenza" che dovranno scontare i due ex.

D'altronde Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini e passano spesso del tempo insieme. Per esempio ieri sera hanno passato quasi tutta la nottata in giardino coperti da un plaid.

Mirko Brunetti risponde a una 'verità' e elogia la ex Vatiero

Prima di Perla Vatiero anche Mirko Brunetti ha dovuto scegliere tra "obbligo" e "verità" e avendo scelto quest'ultima ha dovuto dire se tornerebbe con una sua ex.

Senza peli sulla lingua il 26enne ha pensato immediatamente alla sua ultima ex e ora attuale concorrente del GF: "Con quale delle mie ex ritornerei insieme? Con Perla! Se parlo di persona vi dico lei". Brunetti ha ribadito che quello che c'è stato fra lui e Vatiero è stato qualcosa di troppo grande e speciale per cancellarlo: lo stesso Mirko nei giorni scorsi aveva riferito che con Vatiero mancava solo la fede nuziale, ma i due si sentivano sposati a tutti gli effetti.

Invece nel pomeriggio Mirko Brunetti si era ritrovato nuovamente a parlare con Perla Vatiero sulla relazione avuta e aveva riferito di aver fatto l'amore una volta sola nella sua vita. Dunque ha lasciato intendere che nei confronti di Greta Rossetti nutre solamente una forte attrazione fisica.

Fan divisi sul possibile ritorno di fiamma dei 'Perletti'

Sul social X il riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è oggetto di discussione. Da un lato c'è chi spera in un'imminenti ritorno di fiamma tra i due ex, mentre dall'altro c'è chi sostiene che il 26enne stia mancando di rispetto alla sua attuale compagna. Tra i vari utenti c'è anche chi ha criticato Perla Vatiero: al GF sembra pronta a riconquistare il suo ex, ma a Temptation Island spesso lo prendeva in giro con i single presenti nel villaggio delle fidanzate, raccontando anche dettagli sull'intimità con Brunetti.