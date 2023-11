Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 18 novembre una novità scuoterà Sevda: Umit le rivelerà di essere la figlia da lei abbandonata quando era ancora in fasce. Fekeli avrà un malore dopo aver scoperto che Fikret non hanno rinunciato a vendicarsi del suo fratellastro Demir. Quest'ultimo vivrà sentimenti contrastanti: se da un lato il matrimonio con Zuleyha procederà per la prima volta in maniera serena, d'altro canto le continue intromissioni di Umit non gli lasceranno tregua.

Fikret si sente in colpa per il malore di Fekeli

Fekeli sarà vittima di un infarto, che lo costringerà a un ricovero, ma perché si sentirà male? Grazie all'intervento della zia Lutfiye scoprirà che Fikret non ha assolutamente rinunciato alla sua idea di vendicarsi di Demir, anzi verrà a conoscenza del fatto che il nipote ha preso in affitto un appartamento da lui usato come quartiere generale per architettare piani contro il fratellastro. Proprio in quel luogo Fekeli troverà dell'esplosivo, cosa che lo porterà ad avere un attacco di cuore.

Fikret, non appena verrà a sapere cosa è accaduto allo zio, si sentirà in colpa e proverà a fra visita a Fekeli, che verserà in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Adana.

Mujgan, però, impedirà a Fikret di vedere Fekeli, temendo per la salute. Demir entrerà in possesso della lettera scritta dalla madre di Fikret in cui è chiaro che il defunto padre Adnan Yaman non ha mai abusato della donna, ma al contrario la relazione extraconiugale era consensuale. Per ripulire il buon nome della sua famiglia, Demir farà pubblicare la lettera e tutti in paese verranno messi a conoscenza della verità.

Zuleyha trova un braccialetto di Umit nell'auto del marito

Approfittando di una visita di Demir e Zuleyha in casa di Fekeli, Mujgan proverà ad aiutare Umit e metterà un suo braccialetto nell'auto degli Yaman per fare litigare i due coniugi. Il piano delle due donne non andrà a buon fine: quando Zuleyha troverà il gioiello, Demir riuscirà a inventarsi una scusa per giustificare la presenza del braccialetto.

Successivamente infuriato incontrerà la sua ex amante e le dirà in maniera chiara che la loro relazione è giunta a termine.

Sevda affronterà a sua volta Umit per dirle di stare lontana da Demir, ma la dottoressa coglierà l'occasione per rivelarle la sua vera identità: è Ayla, la figlia abbandonata in fasce. Anche Sevda verrà colta da un infarto una volta appresa la verità.