Nel giorno in cui è prevista la registrazione della decima puntata di Amici un'allieva è finita al centro dell'attenzione per alcuni "scivoloni" social. I più attenti fan hanno scovato sul profilo Twitter di Mew alcuni messaggi contenenti bestemmie, ovvero espressioni blasfeme che la giovane ha usato per "colorire" i suoi sfoghi tra il 2020 e il 2022. Poche ore fa la diretta interessata è intervenuta per chiedere scusa e per spiegare che certe frasi farebbero parte di un intercalare veneto.

Gli sfoghi social della titolare di Amici

Sono almeno tre i messaggi che i fan di Amici hanno scovato su Twitter per motivare le loro recenti critiche a Mew.

Tra il 2020 e il 2022, infatti, l'allieva della scuola ha usato i social network per sfogarsi e in qualche occasione si è lasciata andare ad espressioni blasfeme che hanno fatto storcere il naso a chi le ha lette.

"Ho il ciclo irregolare da quando ho ricordi, questo mese doveva arrivare il 15 agosto e indovinate un po'? Preciso come un orologio svizzero. Buon Ferragosto a tutti p... D...", questo è un tweet risalente a più di tre anni fa che alcuni spettatori del talent-show hanno ritrovato in queste ore.

Valentina Turchetto (il vero nome della titolare del team Cuccarini) ha imprecato anche nel luglio del 2022 quando sul suo profilo ha postato le seguenti parole: "Non sapete un c.., tappatevi quella bocca di m..

p... D...".

Il talento di Amici motiva il suo passato

In terzo ed ultimo messaggio risalente al luglio 2020 Mew usa sempre la solita espressione blasfema per lamentarsi di chi non porterebbe rispetto per le persone che lavorano in spiaggia, ritenendola più un passatempo che una professione.

La sera del 22 novembre la ragazza è stata informata delle critiche che alcuni fan di Amici le hanno rivolto per queste imprecazioni social, così ha deciso di esporsi per spiegare il perché di quegli sfoghi sopra le righe.

"Buonasera a tutti, mi scuso pubblicamente per le cose che avete trovato sul mio profilo Twitter" ha esordito la cantante della scuola.

Per cercare di giustificare queste sue discutibili "mosse" sul web, inoltre, Valentina ha aggiunto: "Giuro che sono una brava persona, sono solo veneta".

A questo tweet ha risposto anche Matthew, fidanzato dell'allieva, rassicurandola con un "Dark pop".

Attesa per i verdetti di Amici

Questa polemica che ha travolto Mew arriva a poche ore dalla diffusione delle anticipazioni della decima puntata di Amici: nel tardo pomeriggio di giovedì 23 novembre trapeleranno tutti gli spoiler dello speciale che andrà in onda domenica prossima.

Alla registrazione di oggi Matthew si presenta dopo aver lasciato il team Zerbi, quindi da nuovo allievo di Anna Pettinelli: è stato lo stesso ragazzo a chiedere alla produzione di poter cambiare squadra perché con Rudy non si sentiva apprezzato.

Verdetto in arrivo per Simone che ha la maglia sospesa da tre settimane ed Emanuel Lo deve decidere se riconfermarlo nella classe oppure se mandarlo a casa come ha fatto con Elia Fiore lunedì scorso.