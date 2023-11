L'appuntamento con Terra Amara prosegue anche il sabato pomeriggio: le anticipazioni dell'11 novembre annunciano che Fekeli avrà un infarto. Infatti quando Ali Rahmet scoprirà che suo nipote è l'autore dell'attentato ai danni di Demir la delusione sarà così forte che il suo cuore non reggerà. Comunque con lui ci sarà Lutfiye che chiamerà subito i soccorsi.

I tentativi di Lutfiye sembreranno non funzionare con Fikret, sempre più vendicativo

Ali Rahmet farà di tutto per distogliere Fikret dall'idea di vendicarsi di Demir, ma non sembrerà trovare modo di riuscirci.

Lutfiye aiuterà Fekeli in questa spiacevole situazione per fare in modo che la pace continui a regnare a Cukurova. Fikret andrà a trovare sua zia e si confiderà con lei sugli ultimi avvenimenti della sua vita. L'uomo troverà in Lutfiye una valida spalla su cui piangere e con lei sfogherà tutta la sua sofferenza per aver passato un'infanzia difficile. Nei discorsi di Fikret trasparirà ancora il forte odio nei confronti di Demir Yaman e della sua famiglia, ma Lutfiye gli chiederà ancora una volta di concentrare le sue energie su qualcosa di positivo e abbandonare l'idea di una vendetta.

Fekeli scoprirà che la crudeltà di suo nipote non ha limiti

Fekeli confiderà nel buon rapporto di Lutfiye con suo nipote per scongiurare il pericolo di una tragedia.

I due amici saranno sempre più uniti ed insieme decideranno di recarsi all'ufficio di Fikret per controllare che non ci fosse qualche altro piano in atto contro gli Yaman. Fekeli scoprirà che suo nipote nasconde tutti i manifesti infamanti con cui aveva tappezzato Cukurova e inizierà a sentirsi male. L'uomo attribuirà alla stanchezza il suo malore e non vi darà molto peso.

Poco dopo, però, Lufiye vedrà dell'esplosivo nel cestino dell'ufficio e Fekeli avrà la certezza che suo nipote è l'autore dell'attentato fallito ai danni di Demir.

Lutfiye temerà per la vita di Ali Rahmet

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che vedere la dinamite sarà per Fekeli un duro colpo. L'uomo non riuscirà infatti a credere che suo nipote abbia tentato di piazzare le bombe sotto i camion di Yaman e il malore si farà sempre più forte.

Pensare che Fikret avrebbe potuto uccidere delle persone sarà insopportabile per Ali Rahmet, che si accascerà sul pavimento in preda a un infarto. Lutfiye sarà terrorizzata nel vedere Fekeli privo di sensi e chiamerà immediatamente i soccorsi.