Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino dal 13 al 17 novembre su Rai 3, confermano che Eugenio e Viola si lasceranno definitivamente.

Intanto le nuove trame descrivono Nicotera in modo molto diverso dal modo in cui gli spettatori sono abituati a vederlo. A quanto pare, l'irreprensibile magistrato, solitamente calmo e compassato, sarà sopraffatto dall'ira e dalla frustrazione. Nel frattempo, sua moglie cercherà conforto in Damiano, ma quest'ultimo non reagirà come lei si sarebbe aspettata.

La fine di una storia d'amore

Per quanto la nuova coppia formata da Viola (Ilenia Lazzain) e Damiano (Luigi Miele) abbia trovato numerosi sostenitori, una folta schiera di fan non è riuscita a digerire le ultime scelte della figlia di Ornella. In particolare molti spettatori hanno criticato la decisione di Viola di recarsi in ospedale da Rosa definendo il suo gesto molto ipocrita.

Tornando alle trame attuali, l'episodio di mercoledì 8 novembre si è concluso con un drammatico faccia a faccia tra Eugenio (Paolo Romano) e sua moglie, in cui il magistrato le ha chiesto spiegazioni in merito a Damiano.

Anticipazioni fino al 17 novembre: Viola confessa la verità ad Eugenio

Viola, pur consapevole di dare una grande delusione a suo marito, deciderà di confessare la verità.

In una sequenza molto drammatica, la donna rivelerà al marito di amare Damiano, per poi correre da quest'ultimo.

In seguito la figlia di Ornella, ancora scossa per il difficile confronto con suo marito, cercherà la vicinanza e il conforto di Damiano, ma il poliziotto non potrà offrire alla donna il supporto che avrebbe voluto.

Le anticipazioni rivelano che Renda, seppur ancora molto legato a Viola, deciderà di prendersi un po' di tempo, per occuparsi di suo figlio Manuel (Manuel D'Angelo) almeno fino a quando Rosa (Daniela Ioia) non si sarà completamente ripresa.

La reazione di Nicotera

Sullo sfondo di questa storia d'amore si potrà assistere alla reazione di Eugenio.

Le anticipazioni non rivelano che cosa farà il magistrato, ma sottolineano che sarà carico di rabbia e rancore nei confronti di Viola. A quanto pare Nicotera assumerà un atteggiamento molto diverso dal solito anche se risulta difficile immaginare che l'uomo possa cercare qualche rivalsa.

Di contro pare che questa volta Eugenio non riuscirà ad accettare il comportamento della moglie e non è da escludere che possa iniziare una battaglia legale in merito ai termini della separazione e dell'affidamento del piccolo Antonio (Eduardo Scafora).