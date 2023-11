Nelle nuove puntate di Terra amara in onda da lunedì 13 a domenica 19 novembre su Canale 5 Gulten Taskin sarà stanca dei continui grattacapi provocati dal fratello Gaffur, soprattutto dopo che verrà trovato svestito a casa di Mujgan. Sevda, invece, verrà ricoverata a causa di un attacco di cuore. Si sentirà male dopo aver scoperto che Umit è sua figlia.

Anticipazioni Terra amara: Gulten è stanca degli inganni di suo fratello

Umit chiederà a Mujgan di nascondere un suo braccialetto all'interno della vettura di Demir. La direttrice dell'ospedale sarà intenzionata a vendicarsi dell'ex amante deciso a concedere una seconda chance alle nozze con Zuleyha.

Il piano sembrerà andare a buon fine quando Zuleyha troverà il gioiello, ma Demir riuscirà a depistarla con una buona scusa.

Gaffur, invece, deciderà di usare il bagno della piccola villa appartenente a Mujgan e presente all'interno della tenuta della famiglia Yaman. Lo farà in quanto Saniye l'ha cacciato via da casa. Mujgan, mentre farà un controllo nella casa, si arrabbierà molto quando lo troverà a casa sua e accuserà Zuleyha di non riuscire a tenere a bada la servitù. Gulten, invece, sarà stanca degli inganni del fratello, tanto da sfogarsi con Fadik.

Gaffur trova rifugio in una capanna

Demir deciderà di incontrare Umit per chiarire la sua posizione. Sarà esasperato dalle avance dell'ex amante, tanto da arrivare a minacciarla.

Una volta tornata a casa, la donna incontrerà Fikret che nel frattempo rinuncerà a trasferirsi in Germania. Insieme organizzeranno un nuovo piano per vendicarsi di Demir. Umit chiamerà l'ex amante e gli annuncerà che sta per togliersi la vita. Lui si precipiterà a casa della donna che fingerà di essere priva di sensi per aver abusato di farmaci.

Un incontro che verrà fotografato da Fikret, appostato dietro una porta.

Dopo questa vicenda Demir scoprirà che Gaffur si è introdotto in casa di Mujgan per fare una doccia e si arrabbierà tanto. L'ex capomastro sul lastrico sarà costretto a trovare rifugio in una capanna con gli altri braccianti.

Sevda ha un infarto a causa di Umit

Sevda ritirerà una lettera destinata a Zuleyha, assente in casa in quel momento. Incuriosita deciderà di aprire la busta trovando all'interno alcune foto di Umit e Demir insieme. Una visione che la manderà su tutte le furie, così deciderà di affrontare di petto la direttrice dell'ospedale per convincerla a mettere fine alla sua relazione clandestina con Demir. In questo frangente Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia. Una notizia che le provocherà un infarto e che richiederà il ricovero d'urgenza in ospedale.