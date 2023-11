Sono passate poco più di 24 ore da quando è stato ufficializzato il ritorno a Uomini & Donne di Ida Platano: l'ex dama è la nuova tronista del dating-show e d'ora in poi cercherà l'anima gemella comodamente seduta sulla poltrona rossa. Molti fan della trasmissione già sognano di vedere tra i corteggiatori della bresciana entrambi i suoi storici ex fidanzati: Alessandro Vicinanza (che secondo una segnalazione sarebbe scioccato e amareggiato dalla notizia) e Riccardo Guarnieri (attualmente in coppia con una persona esterna al mondo della tv).

I commenti del pubblico su Ida tronista

La registrazione di U&D che si è svolta il 7 novembre è stata incentrata sui ritorni: Ida è rientrata nel cast ma nell'inedito ruolo di tronista, Armando ha ripreso posto nel parterre degli Over dopo oltre due mesi d'assenza.

Da quando gli addetti ai lavori hanno ufficializzato Platano come protagonista del Trono Classico, molti fan hanno cominciato ad ipotizzare cosa potrebbe succedere in futuro nel programma.

Un parere piuttosto condiviso sul web è che la bresciana potrebbe di nuovo ritrovarsi al centro di una dinamica che i telespettatori conoscono benissimo, ovvero quella che la vede "contesa" tra due uomini che fanno parte del suo passato. Una fetta di pubblico spera che almeno uno tra Alessandro e Riccardo decida di scendere le scale per corteggiare Ida.

La segnalazione sul cavaliere di U&D

Ad oggi quest'ipotesi rimane tale soprattutto perché Riccardo non ha il cuore libero: qualche settimana fa il pugliese ha usato i social network per far sapere di essersi fidanzato con una persona che non fa parte del cast di U&D: alcune settimane fa infatti ha postato su Instagram una foto mentre stringe la mano alla nuova compagna.

Ida, però, ha esordito come tronista da appena un giorno e quindi c'è tutto il tempo affinché le cose possano cambiare drasticamente, d'altronde nessuno si aspettava che Maria De Filippi sostituisse Manuela Carriero con la popolare dama del Trono Over.

Per quanto riguarda Alessandro, invece, dalla mattina dell'8 novembre sta circolando sul web una segnalazione che svelerebbe la reazione che ha avuto alla notizia che Platano è tornata agli Elios in una veste inedita.

"Ci ho parlato ed è scioccato e amareggiato. Non lo sapeva e non se lo aspettava, ma per adesso non ne vuole parlare", si legge nel messaggio che Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno condiviso sui social qualche ora fa.

Inizio in salita per Ida sul trono

Nel video con il quale si è presentata al pubblico di U&D e ai suoi futuri corteggiatori, inoltre, Ida ha fatto solo un breve accenno ad Alessandro (senza nominarlo) e alla relazione di quasi un anno che hanno vissuto. "Lui ha deciso di chiudere dopo 11 mesi, ora sono single", sono queste le parole che ha usato per confermare la rottura con Vicinanza e l'inizio della sua nuova avventura su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 7 novembre parlano anche di alcune difficoltà che Platano ha avuto nel primo incontro con quelli che potrebbero diventare i suoi pretendenti.

Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a questo appuntamento al buio hanno deciso di auto eliminarsi sia per una questione d'età (Ida ha 42 anni e in studio erano presenti uomini molto più giovani) sia per il fatto che avrebbero dovuto corteggiare una donna con un figlio.