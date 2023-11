Le anticipazioni della soap opera turca Terra Amara per le puntate in onda dal 13 al 19 novembre su Canale 5 annunciano che Mujgan metterà un bracciale di Ümit Kahraman nell'automobile di Demir. Più tardi, Züleyha troverà il gioiello e chiederà spiegazioni a suo marito. Demir, trovandosi in difficoltà, cercherà di mantenere la calma e le racconterà di aver dato un passaggio a Ümit alcuni giorni prima. Sorprendentemente, Züleyha sembrerà credergli e non farà altre domande scomode. Più tardi Kahraman confesserà a Sevda di essere sua figlia, ma la donna sentendo tali parole verrà colta da un infarto.

In seguito Ümit deciderà di allearsi con Fikret ai danni di Demir e Züleyha.

Terra amara, puntate dal 13 al 19 novembre: Demir minaccia Ümit

Nelle puntate di Terra amara trasmesse dal 13 al 19 novembre, Saniye impedirà a Gaffur di tornare a casa: l'uomo deciderà di fare un bagno nella casa di Mujgan, presso la tenuta Yaman. Inaspettatamente, però, la dottoressa tornerà a casa e sorprenderà Gaffur nella sua abitazione. In seguito, Hekimoglu andrà da Züleyha per biasimarla, per la sua incapacità di gestire i servitori. Nel frattempo, Gulten, stanca di Gaffur, si sfogherà con Fadik, ignara che qualcuno stia ascoltando la loro conversazione.

Demir, furioso per l'episodio del bracciale, raggiungerà Ümit per chiarire che la loro relazione è finita.

Tuttavia, Ümit sarà riluttante a farsi da parte, quindi Demir passerà alle minacce.

Sevda affronta Demir

Tornata a casa, Züleyha si ritroverà faccia a faccia con Fikret, che le rivelerà di aver rinunciato al suo viaggio in Germania per continuare il suo piano di vendetta. Fikret proporrà a Ümit di diventare sua complice contro Demir e lei accetterà subito.

Poco dopo Ümit contatterà Demir fingendo di essere in pericolo e lui si precipiterà per salvarla, ignaro che il fratellastro sia in agguato con una macchina fotografica.

Intanto Mujgan scoprirà che Gaffur sta vivendo illegalmente nella villa ereditata da Yilmaz. Gulten verrà a conoscenza della situazione e non potrà fare altro che denunciare il fratello a Demir.

Quest'ultimo, infuriato, affronterà Gaffur e lo caccerà via dalla tenuta. Sara così che Gaffur, costretto a cercare rifugio altrove dopo essere stato scacciato dalla villa, si trasferirà in una baracca insieme ad altri lavoratori. Rasit scoprirà la sua nuova sistemazione e, seguendo gli ordini di Demir e Saniye, gli vieterà anche di rimanere lì.

Sevda vede le foto di Demir e Ümit

Alla tenuta arriva una busta anonima indirizzata a Züleyha, ma essendo assente, verrà aperta da Sevda, la quale scoprirà delle foto che ritraggono Demir e Ümit insieme. Furiosa, Sevda affronterà Demir per minacciarlo nuovamente. Ümit confesserà a Seda di essere sua figlia.

Questa rivelazione scioccante provocherà un infarto alla donna, che verrà ricoverata in ospedale.

Poco dopo, Demir e Züleyha raggiungeranno Seda nella struttura sanitaria. Nel frattempo, Fekeli si recherà da un socio di Fikret ad Amburgo e scoprirà che il nipote non è mai stato in Germania.

Ümit complice di Fikret

Demir suggerirà a Ümit, che Fikret potrebbe essere dietro alle foto che li ritraggono insieme. Nonostante ciò, la dottoressa continuerà a essere complice di Fikret, con lo scopo di distruggere la felicità di Demir e Züleyha per sempre. Alla tenuta, i preparativi per la festa di compleanno di Adnan saranno in corso, e anche la dottoressa sarà presente. Demir cercherà di concentrarsi sul bambino, al quale farà un regalo speciale: il nome del padre biologico, Yilmaz. Nel frattempo, Gaffur continuerà a cercare cibo, un letto e lavori occasionali per riuscire a sopravvivere.

Fikret metterà in atto un incendio nelle stalle della tenuta, approfittando della festa di compleanno di Adnan. Tuttavia Fikret non saprà che Gaffur si è rifugiato proprio lì. Demir e Züleyha si accorgeranno dell'incendio e capiranno subito che Fikret è l'autore del disastro. Anche Fekeli e Lutfiye saranno d'accordo. Il giorno successivo, Demir e Fekeli si confronteranno pubblicamente. La tensione si farà alta e l'imprenditore sparerà tre colpi che feriranno Fekeli al cuore.

Ümit avviserà Fikret, ma i due saranno ignari che tutto ciò fa parte di un piano ben orchestrato, per far uscire Fikret allo scoperto. Sarà così che Fikret arriverà alla tenuta e scoprirà che Fekeli è vivo e vegeto. Demir cercherà una riconciliazione, ma Fikret pretenderà che lui riconosca che il loro padre adottivo, Adnan Yaman senior, è una persona assai malvagia.