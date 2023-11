Nelle puntate di Terra amara in onda su Canale 5 dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 Zuleyha sarà in procinto di partire per rifarsi una nuova vita lontano da Cukurova dopo aver scoperto che suo marito Demir Yaman e Umit Kahraman sono stati amanti. A farle sapere del tradimento del marito sarà la sua rivale Mujgan, la quale a sua volta sarà decisa ad andare a vivere a Istanbul dopo essere rimasta delusa da Fikret che le ha nascosto di essere stato fidanzato in passato con Umit.

Zuleyha vuole far scagionare il marito, Mujgan in lacrime

Dopo essere uscita dal coma, Umit accuserà ingiustamente Demir di averla spinta per le scale e quindi Zuleyha vorrà farlo scagionare.

La dottoressa arriverà anche a cacciare la madre Sevda, che non crederà alla colpevolezza di Yaman.

Intanto Fekeli verrà a conoscenza che Fikret e Mujgan sono fuggiti con il piccolo Kerem Alì. Anche se appena arrivata in hotel, la dottoressa Hekimoglu apprenderà che Umit sta lottando tra la vita e la morte e che Ali Rahmet è convinto che il responsabile sia Fikret. Una volta tornata in città, Mujgan scoppierà a piangere dopo aver scoperto la passata relazione tra Umit e Fikret, il quale intanto verrà aggredito da due uomini per conto dell'investigatore Sadi.

Nel frattempo Sermin verrà cacciata in malo modo dal cugino Demir, quando in carcere gli dirà di avere dei sospetti sullo strano rapporto tra Sevda e Umit.

Adnan in ostaggio, Demir viene scagionato

In seguito Zuyleyha sequestrerà Fikret per interrogarlo sull’incidente di Umit, ma lui ben presto si libererà grazie alla zia Lutfiye. Intanto Fikret si renderà conto dell' ingiustizia che stata avvenendo e vorrà far scagionare il fratellastro Demir, mentre Fekeli e Cetin saranno alla sua ricerca.

Una notte dei criminali assalteranno villa Yaman e Sevda cercherà di proteggere il piccolo Adnan che verrà preso in ostaggio: così ci sarà l’intervento di Zuleyha, che dopo aver ucciso un bandito seppellirà il suo cadavere con la complicità di Sevda.

Intanto Demir tornerà in libertà grazie alla testimonianza di Fekeli, nel frattempo Fikret sarà considerato il responsabile dell’attacco a villa Yaman, ma dopo essere stato rilasciato per mancanza di prove si riconcilierà con lo zio.

Fikret chiude la relazione con Mujgan, Yaman vuole impedire a Zuleyha di fuggire

Quando Mujgan metterà al corrente Zuleyha dell’infedeltà del marito Demir, lei le farà credere di sapere già del tradimento con Umit, anche se in realtà sarà sconcertata.

Intanto Fikret chiuderà la relazione con Mujgan, la quale sarà in procinto di trasferirsi a Istanbul dopo aver accettato un’offerta di lavoro. Anche se prima della partenza Fikret si presenterà in aeroporto e prometterà alla dottoressa Hekimoglu di lasciarsi l’odio e il risentimento alle spalle per convincerla a non partire.

Anche Altun deciderà di andarsene via da Cukurova, ma prima venderà il 25% delle proprie azioni dell’azienda Yaman. Infine Demir, dopo aver cacciato dal suo ufficio Umit, vorrà impedire alla moglie Zuleyha di fuggire con i figli Adnan e Leyla.