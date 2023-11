Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio per il ritorno di Alessandro Vicinanza. Dopo l'approdo di Ida come tronista della trasmissione, Maria De Filippi accoglierà quindi nuovamente anche il suo ex fidanzato, pronto a rimettersi in gioco nel parterre del trono over. L'uomo sarà subito protagonista di un ballo con Roberta.

Gemma, invece, sarà alle prese con una nuova frequentazione che la vedrà protagonista con un cavaliere più giovane di lei, si tratta di un uomo di 50 anni.

Alessandro torna in studio e balla con Roberta: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Il ritorno di Alessandro Vicinanza è stato al centro della nuova registrazione del talk show del 21 novembre. L'ex fidanzato di Ida si è riaffacciato nel parterre del trono over, precisando subito di non avere intenzione di rimettersi in gioco per riconquistarla. I due sono stati protagonisti di un acceso confronto in studio, durante il quale hanno avuto la possibilità di parlare della loro travagliata storia d'amore e dei motivi che li hanno portati a dirsi addio.

La presenza di Alessandro ha subito attirato la curiosità di Roberta: i due si sono concessi subito un ballo in studio. Non si esclude che, essendo ritornato single, Alessandro possa decidere di riprendere una frequentazione con Di Padua, che aveva messo da parte un anno fa, nel momento in cui decise di intraprendere una relazione stabile con Ida.

Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere più giovane nelle prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Gemma Galgani, protagonista di una nuova frequentazione.

Dopo qualche settimana di silenzio, in cui sembrava fosse stata messa da parte, infatti, Gemma deciderà di iniziare a conoscere un nuovo cavaliere arrivato per lei, si tratta di un uomo di 50 anni.

Nonostante la differenza d'età, la dama torinese deciderà di portare avanti questa conoscenza e provare così a capire se ci sono le basi per iniziare qualcosa di serio.

Cristian chiude con Valeria, Brando porta in esterna Beatriz

Il tronista Cristian ha scelto di portare in esterna Valentina, mentre Valeria non si è presentata in trasmissione.

La reazione di Cristian non si è fatta attendere: infatti ha ammesso che non intende fare dei passi avanti nei confronti della ragazza, motivo per il quale non andrà a cercarla per chiederle di ritornare da lui. Di conseguenza, il tronista porterà avanti questo percorso soltanto con Valentina e Virginia.

Brando, invece, ha deciso di portare in esterna soltanto la corteggiatrice Beatriz, lasciando a casa le altre.