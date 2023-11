In Terra amara Sevda, in punto di morte, farà una richiesta a Demir: proteggere Ümit da una eventuale detenzione, visto che è stata lei a ferire mortalmente la mamma con un colpo di pistola. Lui manterrà la promessa, ma Ümit non sarà altrettanto gentile con lui. Dopo diversi battibecchi arriverà anche a denunciarlo per aver ucciso la madre. La sua confessione, però, farà sorgere molti dubbi e il pm non crederà ciecamente a ciò che racconterà.

Ümit vuole vivere a Villa Yaman

Ümit diventerà una nuova inquilina di Villa Yaman. Proprio così, si presenterà dal suo ex amante e gli chiederà di poter vivere lì.

Non lo farà con gentilezza: sa che Demir non gli permetterebbe mai di vivere a casa sua, ma lui crede che la donna aspetti un figlio da lui e in più lo minaccerà. Senza indugiare Ümit gli dirà che è disposta a denunciarlo per aver ucciso Sevda se non le permetterà di stare a casa sua. Alla fine dovrà accettare.

Demir però, nonostante tutto, è già il primo sospettato per la morte della donna, così finirà in prigione. Riuscirà a fuggire grazie a Fikret, ma in quella stessa giornata sarà vittima dell'assalto a Villa Yaman e non si saprà che fine abbia fatto.

Ümit denuncia Demir per aver ucciso la madre

La polizia inizierà a penserà che Demir abbia organizzato tutto per fuggire e ci sarà anche una persona che avvalorerà questa tesi: Ümit.

Quando verrà interrogata dal pubblico ministero non solo ribadirà che è stato lui a uccidere la madre, quando invece è stata lei anche se per errore, in più aggiungerà che Demir ha pianificato l'assalto alla sua villa pur di scappare.

Ümit racconterà che lei e la madre stavano andando via da Çukurova, direzione Istanbul, quando improvvisamente Demir le ha seguite e durante un confronto ha perso la pazienza e ha sparato a Sevda.

In più affermerà che non si è fatta viva prima con la polizia in quanto temeva che Demir, rintracciandola, potesse farle del male. Un sacco di bugie che non convinceranno appieno il pubblico ministero.

L'assalto alla villa è opera di Abdülkadir e Hakan

Il pm inizierà ad avere molto dubbi, gli sembrerà strano che la ragazza, nonostante tutto, non abbia denunciato Demir per ciò che ha fatto a Sevda.

Ad ogni modo la ricerca di Demir proseguirà e la polizia avrà intenzione di setacciare Villa Yaman, ma Ümit affermerà che Demir è fuggito, l'ha visto lei stessa con i suoi occhi.

Sarà così che la polizia proverà ad approfondire e a capire se realmente Demir abbia organizzato questo assalto per evitare il carcere. In realtà la villa in quella giornata è stata presa di mira dagli uomini di Abdülkadir e Hakan, due personaggi pronti ad arrivare a Çukurova per scompigliare la vita di Züleyha e vendicarsi di Demir.